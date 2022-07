Você dorme bem? Insônia causa envelhecimento precoce

Dormir mal não causa apenas aquele cansaço e mal-estar no dia seguinte, alerta dermatologista Matheus Arantes

As consequências podem ser grandes no futuro, ainda mais para quem se preocupa em manter a beleza em dia. O chamado sono da beleza não é mito, ele tem grande importância, inclusive para a pele. Quem explica é o dermatologista Matheus Arantes: “A falta de sono, o cansaço e o estresse aumentam o nível do hormônio do estresse chamado cortisol, que promove produção de radicais livres causando envelhecimento da pele, fora a redução da produção de hormônio de crescimento que ocorre durante o sono, que seria importante na renovação celular cutânea. Ou seja, há o envelhecimento precoce”, destaca Matheus Arantes.

O chamado sono da beleza não é mito, ele tem grande importância, inclusive para a pele. Quem explica é o dermatologista Matheus Arantes

O resultado é o aumento de linhas finas, manchas na pele e olheiras, ou seja, aquele ar de cansaço e uma pele sem brilho e elasticidade. Sem contar outros malefícios. Estudo publicado em 2014 pelo California Pacific Medical Centre Research Institute, de São Francisco, nos Estados Unidos, revelou que a falta frequente de sono envelhece o cérebro em 5 anos. Isso significa o aumento da propensão ao desenvolvimento de problemas mentais, como perda de memória e redução do raciocínio. Em suma, dormir mal ou pouco sistematicamente envelhece por dentro e por fora.

O recomendado é que uma pessoa durma, em média, de 7 a 8 horas por noite. Esse período de sono é essencial para equilibrar os hormônios, excluir as toxinas e os radicais livres. Por isso, para manter a pele saudável e sem rugas não basta usar bons cremes ou investir em tratamentos caros. Uma rotina que inclua boa alimentação, ingestão de água e sono regular são fundamentais.

O recomendado é que uma pessoa durma, em média, de 7 a 8 horas por noite

O sono inadequado contribui, por exemplo, para o aparecimento de olheiras e bolsas, interfere diretamente no ressecamento da pele, sem contar que contribui para o ganho de peso. “A beleza deve ser tratada de maneira holística, levando em consideração diversos aspectos do cotidiano”, afirma o dermatologista.