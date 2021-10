Vivert é premiada por modelo de urbanização inédito no Brasil

O projeto recebeu o prêmio Master Imobiliário

Nesta quarta-feira, 4, aconteceu em São Paulo a grande premiação Master Imobiliário 2021, do setor de imóveis brasileiros. Um dos vencedores foi o Vivert, que recebeu o prêmio de melhor produto com o “Sete Caminhos de Reconexão”, modelo de urbanização inédito no Brasil.



O Vivert recebeu o prêmio pelo conceito que norteia o empreendimento Vivert Reserva da Mata, no sul de Minas Gerais. Os “Sete Caminhos de Reconexão” priorizam a natureza, alimentação saudável, esporte e lazer, trabalho e leveza, arte e cultura, amizade e transcendência. O primeiro projeto já instalado no país inserido em uma área de 2 milhões de metros quadrados, onde mais de 400 mil metros são de Mata Atlântica preservada. É a maior área de preservação dentro de um condomínio em Minas Gerais.







O condomínio está localizado às margens da represa do Funil, no distrito de Macaia, em Bom Sucesso, sul de Minas Gerais



“O prêmio Master consagra o Vivert e os seus sete Caminhos de Reconexão. Saber que nosso conceito está sendo reconhecido como um novo caminho para que as pessoas, além de morarem em locais incríveis, se reconectem com a vida, é o que nos motiva e inspira a seguir em frente. A premiação sempre foi um sonho e nos sentimos muito honrados com mais essa conquista”, afirmou o sócio fundador do Vivert Reserva da Mata, Antônio Alberto Júnior.



As categorias da premiação foram julgadas por uma comissão formada por representantes e especialidades de entidades do setor imobiliário do país. Para receber o prêmio em nome da Vivert, estiveram presentes o sócio fundador do Vivert Reserva da Mata, Antônio Alberto Júnior, o sócio do empreendimento, Alessandro Rios e o filho, Iago Carvalho.

A premiação premia empresas e profissionais que inovam, antecipam tendências e servem de exemplo de qualidade e desenvolvimento das atividades da construção civil e do setor imobiliário



A premiação é considerada o Oscar do setor imobiliário e é promovida pelas entidades parceiras FIABCI-BRASIL (Federação Internacional Imobiliária) e Secovi-SP (A Casa do Mercado Imobiliário). Os vencedores serão apresentados em um programa especial que será exibido TV BandNews no próximo domingo, 10, às 18h.