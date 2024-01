Vitor Biannk faz sua estreia como apresentador em podcast

O produtor e personal stylist apresentará o “Totalmente Glamour”

O produtor e personal stylist Vitor Biannk, dono do famoso bordão “Oi gente eu sou Vitor Biannk”, fará a sua estreia como apresentador do podcast do “Totalmente Glamour”. Na atração, Vitor receberá vários convidados entre eles empresários, empreendedores e celebridades que contarão suas histórias de vidas e próximos projetos. Além de Vitor, o podcast da agência Glamour Models inaugurado em 2023 por Mara Maravilha, atualmente possui como apresentadoras Adriana Reid e Flor Fernandes.

“Fiquei muito feliz com essa nova contratação e prometo entregar o meu melhor, trazendo conteúdo de qualidade”, afirmou Vitor.

Embora seja a sua estreia como apresentador, ele não deve enfrentar grandes dificuldades já que desde criança, era muito comunicativo. Graduado em Design de Moda, Vitor terá que conciliar as gravações do podcast ocorridas em um estúdio na Avenida Paulista, com seus trabalhos em produções de editoriais, gravações em programas de TV e diversas ações.

“Em particular, gosto de saber das inspirações que automaticamente irão virar tendência até cair no gosto das pessoas e se tornar moda. Não fico preso somente em palestras de inspirações ou desfiles, mas sim em um todo”.