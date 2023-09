Vitamine-se lança nova linha de vitaminas para farmácias e expande presença nacional

Startup brasileira investe R$1,5 milhão em pesquisa e desenvolvimento para atender às demandas dos consumidores

Em uma jogada estratégica para atender às crescentes demandas dos consumidores brasileiros por suplementos de qualidade e acessíveis, a startup nacional Vitamine-se anunciou a expansão de seu portfólio com o lançamento da linha “Quero”. Com um investimento significativo de R$1,5 milhão em pesquisa, desenvolvimento e trade marketing, a empresa pretende revolucionar a experiência de suplementação no Brasil.

Augusto Cruz, CEO da Vitamine-se

A nova linha de produtos foi desenvolvida após três meses de estudos que consideraram pesquisas de campo, depoimentos de balconistas e farmacêuticos, além de análises dos hábitos de consumo. A empresa também utilizou sua base de dados do Quiz disponível em seu site, que conta com mais de 150 mil respostas dos brasileiros, como uma fonte de informação para criar produtos inovadores.

Estratégia da empresa visa atender às necessidades dos consumidores e oferecer produtos de qualidade

A linha “Quero” foi projetada para atender aos principais desejos dos consumidores, incluindo imunidade, beleza, boa forma, concentração e calma. Cada suplemento alimentar é composto por 30 cápsulas e os preços variam de R$59,90 a R$89,90. Os produtos estarão disponíveis nas prateleiras das farmácias a partir do mês de outubro.

A Vitamine-se já é uma presença consolidada em mais de 3 mil pontos de venda, incluindo as principais redes de farmácia do país, canais alimentares e outros. Além disso, a startup recentemente estabeleceu uma parceria com a Ambev para o desenvolvimento de Relax, a primeira bebida funcional e natural pronta para beber, com funcionalidade antiestresse do mercado.

Com apenas dois anos de existência, a Vitamine-se alcançou um crescimento notável de 400% em relação ao ano de 2022 e está prestes a atingir o break even no último trimestre deste ano. A empresa está comprometida em atender às demandas em constante evolução dos consumidores e em proporcionar uma experiência de suplementação de alta qualidade a todos os brasileiros.