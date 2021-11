Vitafor patrocina documentário com o jogador de futebol Freestyle Adonias Fonseca

Com pré-estreia em 17 de novembro, o filme documental conta a história da ascensão do atleta, que sofreu um acidente na infância

A Vitafor Nutrientes, marca de suplementos nutricionais, patrocina o documentário “Adonias Freestyle: Desistir não é uma opção!” Com pré-estreia em 17 de novembro, no Espaço Itaú de Cinemas, o filme é uma produção YouDocs, dirigido por Denis Rodrigues, e conta a história de Adonias Fonseca, atleta esportivo que, após um grave acidente na infância, teve que desistir do sonho de se tornar um jogador de futebol, mas persistiu por um novo caminho: o Futebol Freestyle.

Considerado um dos principais nomes da modalidade no Brasil, Adonias já foi campeão nacional e destaque internacional. O filme documental narra o início de toda a história até o momento atual de conquistas, com comentários e participações especiais do ex-jogador de futsal Falcão, eleito o melhor de todos os tempos pela FIFA, o apresentador do Desimpedidos, Fred, a jogadora de Futevôlei e Teqball, Natalia Guitler, o empresário, fisiculturista e vereador em São Paulo, Felipe Franco, o apresentador do Globo Esporte, jornalista e comentarista esportivo, Alex Escobar e, ainda, o pioneiro na modalidade de Futebol Freestyle no Brasil, Diego Freestyle.

“Sem sombra de dúvidas, dirigir e produzir essa obra, foi como uma lição de vida, que me levou a refletir muito sobre a verdadeira conexão entre propósito de vida e futuro. Trata-se de um filme que promove inspiração e força para todas as pessoas, independentemente de sua profissão ou hobby. É um manual para aqueles que almejam alcançar o sucesso baseado na persistência, provando, na prática, de uma vez por todas, que o talento, por si só, jamais supera o poder da nossa determinação”, relata Denis Rodrigues, diretor e produtor do filme.

“A parceria da Vitafor com o Adonias já dura, quase, nove anos e, para nós é uma alegria participar deste filme que retrata uma trajetória vencedora e mostra como a paixão pelo esporte pode transformar vidas”, reforça Débora Dutra, diretora de Marketing da Vitafor.

A pré-estreia contará com a presença de grandes nomes do esporte, imprensa, empresários, familiares do atleta e convidados, entre eles: Júlio Cocielo, Felipe Franco, Amaral (ex-jogador da seleção brasileira), Falcão, Diego Freestyle, Natalia Guitler, Fred (Desimpedidos), Rodrigo Capita, Wilson Gava, Raquel Freestyle, Sergio Gandolphi (NWB), Renata Dominguez, André Martinelli, Poliana Botelho, Paula Pequeno, D’Black, Bruna Mahn, José Berlamino, entre outros.

O filme deve estar disponível para o grande público em plataformas de streaming até dezembro deste ano.

Trailer oficial: