Visando expansão, Nativa FM chega em Jaboticabal

Com programação musical romântica e sertaneja, emissora vai alcançar mais de 770 mil habitantes de 27 cidades da região

Em constante movimento de expansão de sua rede, a Nativa FM chega a Jaboticabal, interior de São Paulo, em FM 105.3. A estreia da 26ª afiliada da emissora será nesta quarta-feira (3), às 18h, durante o programa Arena Nativa, apresentado por Paulo Eugênio. A nova estação vai alcançar mais de 770 mil habitantes de 27 cidades da região.

Com programação musical romântica e sertaneja, a Nativa FM está presente em sete estados brasileiros, atingindo mais de 46 milhões de ouvintes em potencial. No estado de São Paulo, principal mercado do país, a rádio conta agora com 16 afiliadas, além da cabeça de rede na capital paulista.