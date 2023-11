Virginia Fonseca, a maior influenciadora digital do Brasil, é nova contratada do SBT

A influenciadora digital que mais cresce no país, agora faz parte do time de estrelas da emissora de Silvio Santos

Em momento histórico para o mercado digital brasileiro, Virginia Fonseca é a mais nova contratada do SBT. A influenciadora comandará seu próprio programa, trazendo para a televisão toda alegria e sucesso que já são suas marcas na internet.

“Quando a Dani (Beyruti) me falou sobre a possibilidade de eu ter um programa aceitei na hora, até porque este sempre foi meu grande sonho. Já até conheci o time que estará junto nessa. Feliz demais mesmo”, celebra Virginia.

A influencer que mais cresce no Brasil! A “Influenciadora Brasileira do Ano” em 2022, de acordo com a premiação internacional People’s Choice Awards e destaque na categoria Web entre a desejada lista de personalidades da Forbes Under 30, Virginia Fonseca se tornou embaixadora da AACD em 2023.

Aos 17 anos, iniciou sua carreira ao seguir o conselho de uma prima para que criasse um canal no YouTube. Em pouco tempo, atingiu a marca de 100 mil inscritos na plataforma ao compartilhar a rotina e curiosidades de sua vida pessoal. De maneira avassaladora, conquistou um público fiel de 44,6 milhões de seguidores no Instagram, 37 milhões no TikTok e 11,5 milhões de inscritos no YouTube, com vídeos diários que superam 1 milhão de views e somam 1,4 bilhão de visualizações no canal.