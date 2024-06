Vintage Culture lança clipe impactante para ‘Still Don’t Know What I Want’, do álbum ‘Promised Land’

O DJ brasileiro Vintage Culture lançou recentemente o videoclipe de “Still Don’t Know What I Want”, a segunda música de seu álbum de estreia “Promised Land” a ganhar um conteúdo audiovisual. Produzido pela MyMama Entertainment e dirigido por Gabriel Novis, o clipe mergulha o espectador em um universo de contornos surreais e imagens impactantes, explorando o lado sinistro do subconsciente humano.

Novis, responsável também pelo videoclipe de “Fallen Leaf” do mesmo álbum, buscou inspiração em uma série fotográfica sobre circos locais de cidades pequenas, realizada por sua esposa, Famke Van Hagen. Segundo o diretor, a visita a um circo peculiar e até mesmo assustador foi fundamental para a construção do visual do clipe.

O lançamento de “Still Don’t Know What I Want” acontece apenas duas semanas após o videoclipe de “Pleasure Chasers”, outra colaboração de Vintage Culture com a MyMama Entertainment, dirigido por Roguan. Além destas, o artista já apresentou videoclipes para as faixas “Weak”, “Nothing Ever Changes” e “Promised Land”, todas do álbum “Promised Land”.

A MyMama Entertainment, produtora do clipe, é reconhecida por suas produções de alta qualidade autoral, tendo recebido o Emmy Internacional duas vezes por seus trabalhos. A empresa também está por trás da série The Beat Diaspora, em parceria com Kondzilla, cuja segunda temporada está em desenvolvimento.

O videoclipe de “Still Don’t Know What I Want” reforça o compromisso de Vintage Culture em oferecer ao público experiências visuais e sonoras únicas, explorando diferentes aspectos da cultura e da arte em suas produções.