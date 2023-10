Vintage Culture agita Faria Lima em evento surpresa da Beck’s

São Paulo Vive a Magia do Tomorrowland Brasil Antes do Festival

Em uma terça-feira que certamente ficará na memória dos paulistanos, a Beck’s surpreendeu ao transformar a movimentada Avenida Faria Lima em uma pista de dança a céu aberto. A ação inusitada faz parte dos preparativos da marca para o aguardado Tomorrowland Brasil, que promete encantar os amantes da música eletrônica em Itu.

Ativação faz parte dos preparativos da marca para o Tomorrowland Brasil

Quem imaginaria que o centro financeiro de São Paulo se tornaria palco de um evento épico? Centenas de pessoas se reuniram em frente ao edifício B32 para curtir um show gratuito com ninguém menos que Vintage Culture, um dos DJs mais aclamados do Brasil. A atmosfera estava carregada de energia positiva, e a música envolvente de Vintage Culture fez com que todos se entregassem à dança, criando uma verdadeira pista de dança a céu aberto no coração da cidade.

Faria Lima se torna palco de show gratuito com Beck’s e Vintage Culture

A iniciativa da Beck’s teve como objetivo mostrar que a magia do Tomorrowland Brasil está em todos os lugares, até mesmo onde menos se esperava. O público presente teve a oportunidade de sentir um gostinho do que está por vir no festival, que acontecerá em Itu no dia 12 de novembro.

São Paulo se rendeu à vibração contagiante da música eletrônica, e a Beck’s se destacou ao proporcionar uma experiência única em plena Faria Lima. O evento surpresa aqueceu os corações dos presentes e deixou claro que a Beck’s está determinada a tornar o Tomorrowland Brasil uma experiência inesquecível para todos os participantes.

Com essa ativação surpreendente, a marca mostrou que a magia do Tomorrowland Brasil está à espreita em todos os cantos, fazendo com que a expectativa para o festival seja ainda maior. São Paulo, com sua diversidade e energia, se mostrou o lugar perfeito para dar início a essa jornada mágica que culminará em Itu.