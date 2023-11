Vinícius Jr. lidera movimento antirracista em parceria com Betnacional: Manifesto ‘Racismo. Não finja que não vê’ ganha força no Brasil

Jogador, embaixador da Betnacional, une forças com a LEAN Agency para conscientização nacional contra o preconceito racial

Vinícius Jr., ícone do futebol mundial e embaixador da Betnacional, está liderando um impactante movimento antirracista em parceria com a LEAN Agency. A iniciativa visa sensibilizar a sociedade sobre a importância de combater o preconceito racial, com o manifesto “Racismo. Não finja que não vê”.

O CMO da NSX, Newton Neto, expressou seu orgulho pelo desafio lançado por Vini Jr., destacando a potência da campanha. O projeto, desenvolvido de forma colaborativa, conta com profissionais nacionais e internacionais, buscando construir uma mensagem poderosa.

As peças publicitárias começarão a ser veiculadas nesta semana em diversos pontos do Brasil, com ativações em frontlights, painéis de LED em áreas urbanas, outdoors e busdoors. A estratégia visa ocupar massivamente os espaços de mídia, promovendo um impacto significativo.

Além disso, a campanha terá uma presença especial nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, com doação de espaço de mídia pela Betnacional. As exibições em placas de LED durante o jogo entre Brasil e Argentina no Maracanã proporcionarão uma oportunidade única para o movimento antirracista.

Thiago Diniz, head de Estratégia da LEAN Agency, ressalta a importância da estratégia de execução em sinergia com o propósito da campanha, destacando a receptividade dos meios de publicidade e propaganda.

O lançamento do manifesto coincide com a semana da Consciência Negra, reforçando a importância histórica do combate ao preconceito racial no Brasil. Todas as peças do movimento contam com a imagem de Vinícius Jr., convocando todos a revelar os racistas e engajar com a campanha por meio da hashtag #antirraciista.