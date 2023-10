Vinicius Arruda é o mais novo apresentador da Rede TV! através do Tô Na Fama

O influenciador foi convidado pelo âncora do programa, o apresentador Thiago Michelasi, para se unir a ele como apresentador do programa

O influenciador e empresário Vinicius Arruda, que atua como repórter do Tô Na Fama! que é exibido pela Rede TV! nos estados de Tocantins e Espírito Santo, foi convidado pelo âncora do programa, o apresentador Thiago Michelasi, para se unir a ele como apresentador do programa.

Vinicius Arruda, que está fazendo sucesso por todo país e se tornando uma referência no jornalismo, aceitou o convite e encarou mais este desafio na sua carreira.

Dedicado, humilde, espontâneo e cheio de alegria, Vinicius Arruda passou a ocupar a posição de apresentador ao lado do âncora Thiago Michelasi, e já iniciou diversas coberturas de eventos em sua nova posição.

Animado, Vinicius Arruda agradeceu a oportunidade a ele confiada e disse que irá dar seu melhor para conquistar ainda mais o público que faz o programa semanal ser líder de audiência.

“Agradeço ao carinho de todos que acompanham meu trabalho e torcem por mim. Quero agradecer de forma especial, o âncora do programa, que também é meu empresário e assessor, o Thiago Michelasi, por ver em mim todo esse potencial e por me dar a oportunidade de apresentar junto dele este programa que já é querido por todos os telespectadores. Vou dar meu melhor para elevar ainda mais o nome do Tô Na Fama! e conquistar ainda mais o público que semanalmente faz nosso programa se manter na liderança da audiência!” concluiu o jovem apresentador.