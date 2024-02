Vingança e Sedução: Livro ‘Purpurea’ revela um mundo de poderes sombrios

A sequência de Belladonna traz romance proibido e uma luta pelo poder que desafia a morte

Em um mundo onde o destino e a morte tecem uma dança perigosa, “Purpurea – A trama do destino”, a aguardada sequência de “Belladonna” de Adalyn Grace, chega para enfeitiçar os leitores brasileiros com sua mescla de romance proibido, poderes obscuros, e uma luta incessante por justiça e verdade. Publicada pela Plataforma21, esta obra best-seller do New York Times nos convida a seguir os passos de Signa, uma protagonista cuja força e determinação são tão letais quanto seu toque de ceifadora.

Após o chocante assassinato de um duque, Signa se vê envolvida em uma trama de mistério e sedução, onde cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. Com a ajuda da prima Blythe, ela embarca em uma jornada para limpar o nome de seu tio, acusado injustamente, e desvendar os segredos que ligam sua família a sombrias manipulações do destino. No entanto, o aparecimento de um novo personagem, o enigmático Destino, promete virar o jogo, desafiando Signa a confrontar não apenas os fantasmas de seus inimigos, mas também os de seu próprio passado.

“Purpurea” é uma obra que desafia os limites da fantasia gótica, entrelaçando o destino dos personagens com o tecido sombrio de seus segredos e desejos mais profundos. Adalyn Grace tece uma narrativa que é ao mesmo tempo um espelho para as sombras que habitam em nós e uma luz que revela o poder indomável do espírito humano frente às adversidades.

Para os fãs da literatura gótica e de histórias que desafiam as fronteiras entre o bem e o mal, “Purpurea – A trama do destino” é uma leitura obrigatória. Com sua habilidade única de criar mundos envolventes e personagens complexos, Adalyn Grace prova mais uma vez ser uma voz inovadora e essencial no gênero. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde o amor pode ser a maior fraqueza ou a mais poderosa arma na batalha contra as forças que buscam controlar o destino.

FICHA TÉCNICA:

Título: Purpurea – A trama do destino

Título original: Foxglove

Autora: Adalyn Grace

Classificação indicativa: 14+

Preço: R$ 86,90

Onde encontrar: Amazon