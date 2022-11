Vila histórica na Itália pretende pagar R$166 mil para quem comprar casas antigas e residir na região

Com inscrições abertas durante as próximas semanas, Presicce pretende atrair novos moradores e aumentar a população, que vem diminuindo e abandonando residências antigas

Já pensou em se mudar para uma cidade histórica italiana, em meio a plantações de olivais, e receber 30 mil euros para isso? Esse sonho pode se tornar realidade, segundo informações divulgadas pela Forbes Brasil. A pequena e pitoresca vila em questão é Presicce, situada na Puglia, região ao sul da Itália conhecida por ser repleta de colinas, terras agrícolas e litoral mediterrâneo.

A pequena e pitoresca vila em questão é Presicce, situada na Puglia, região ao sul da Itália, quer pagar 30 mil euros a quem comprar uma casa e residir na região

A cidade está disposta a pagar o equivalente a R$ 166 mil (na cotação atual) para quem comprar uma casa e se mudar para a vila, com o intuito de atrair novos moradores e aumentar a população, que vem diminuindo ao longo dos anos pela baixa taxa de natalidade e abandono de famílias tradicionais, uma prática já utilizada em outras cidades italianas, como a ilha de Sardenha, a região Calábria e outras.

Requisitos exigidos pela cidade

Para obter o direito de receber 30 mil euros, é preciso adquirir uma residência em Presicce e se tornar morador da vila. Já a casa deverá ter sido construída antes de 1991 e os recursos serão divididos entre a compra da casa e a reforma do imóvel.

Com intuito de aumenta a população, que vem diminuindo ao longo dos anos, a vila, que se fundiu à cidade vizinha Acquarica em 2019 e recebeu novos fundos, exige apenas que a casa comprada tenha sido construída antes de 1991

A empreitada pode ser um ótimo negócio, já que, em média, uma casa de 46 metros quadrados na região custa 25 mil euros (R$ 138 mil).

A Prefeitura de Presicce deve publicar mais informações sobre a atração de novos residentes e inscrições nas próximas semanas. Acompanhe aqui. (https://www.comune.presicceacquarica.le.it/it)

Sobre Presicce

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com pouco mais de 6 mil habitantes, é considerada uma das regiões mais bonitas do país italiano, chamada de “cidade do ouro verde”, pela atividade agrícola de olivais, que geram azeitonas. Em 2019, Presicce recebeu recursos para atrair novos moradores através da fusão com a cidade vizinha Acquarica. Com isso, sua população passou a ser de 9 mil habitantes, ampliando seu território e obtendo fundos públicos destinados a investir na revitalização da região.

“É uma pena testemunhar como nossos antigos distritos cheios de história, maravilhosa arquitetura e arte estão se esvaziando lentamente”, afirma Alfredo Palese, conselheiro local, em entrevista à CNN

Com pontos turísticos encantadores, que guardam histórias datadas da Idade Média, como a Igreja Matriz de S. Andrea, Museo della Cività Contadina, Casa Adamo Izzo, Casino Cazzato – Carratta, Pallazzo di Città e muitos outros, a cidade se mantém ensolarada boa parte do ano e abriga paisagens naturais exuberantes, com belas praias de águas cristalinas.

Segundo Alfredo Palese, conselheiro local, em entrevista à CNN, “há muitos lares vazios no centro histórico construídos antes de 1991 que gostaríamos de ver ‘vivos’ novamente, com novos moradores”. E prossegue: “É uma pena testemunhar como nossos antigos distritos cheios de história, maravilhosa arquitetura e arte estão se esvaziando lentamente’.