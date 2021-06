Vila Galé terá menu especial para dia dos namorados

Rede hoteleira oferece experiência única para os apaixonados

Com junho, chega a data mais romântica do ano e é normal que com ela também surja a dúvida de sobre o que escolher para celebrar o amor. O dia dos namorados é um momento especial e serve para reafirmar o carinho com a pessoa amada. E no dia especial, a rede hoteleira Vila Galé, que detém 27 hotéis em Portugal e 10 no Brasil, oferece experiência única para os casais de apaixonados, neste dia 12.

Para aqueles que optarem por reservar a diária nos hotéis de São Paulo, Salvador e Fortaleza terão menu especial

nos restaurantes dos hotéis e o do Rio de Janeiro, terá late check-out no domingo, 13. Já para quem busca uma opção ainda mais sensorial, o Satsanga SPA & Wellness oferece duas opções de massagens para o casal.













No menu dos restaurantes haverá duas opções de entrada, quatro opções de prato principal e três opções de sobremesa, além do couvert e de um instigante amuse-bouche. Elaborado para despertar o paladar, trata-se de uma pequena porção rica em diversidade de sabores e aromas, cuidadosamente preparada pelo chef executivo da rede,

Clodoaldo Ramos.

Entre as opções de prato principal estão: Tornedor de mignon grelhado em manteiga de tomilho servido com purê de mandioquinha com porró; Lombo de bacalhau fresco ao forno, com alho, cebolas e batatas ao murro; Talharim aos frutos do mar; ou um delicioso Risoto de Lagosta.

Após a degustação do amuse-bouche, o couvert vem com um mix de azeites, patês e berinjela marinada ao alho, com variedade de pães. Nas opções de entradas, Carpaccio de salmão com vinagrete de limão Siciliano e torradas, ou camarões em cama de ceviche com leve toque de pimenta e gengibre.

Para a sobremesa, os casais poderão escolher entre Petit gâteau de chocolate, Pudim de tapioca com coco, ou morangos frescos com ganache.

Durante o “Mês dos Namorados”, o Satsanga SPA & Wellness destaca duas opções de massagens: “Pindas Aromáticas” ou “Aromata”.

A massagem “Pindas Aromáticas” é uma experiência com ervas frescas que remete à limpeza. Ela energiza, atrai bons fluídos e, por meio das propriedades terapêuticas das ervas, ajuda no processo de desintoxicação e purificação do organismo.

Já a massagem “Aromata” é feita utilizando o cacau como principal ingrediente. Ela estimula o bem-estar e a circulação por meio do aroma e dos benefícios do chocolate, e de técnicas drenantes (massoterapia), proporcionando a eliminação de toxinas e uma profunda sensação de relaxamento.