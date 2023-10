Vila da Mônica Gramado comemora primeiro aniversário durante o feriadão do dia das crianças

Em apenas um ano de casa, o parque recebeu mais de 130mil visitantes. O evento especial de aniversário será no dia 13 de outubro

O feriadão do Dia das Crianças será muito especial em Gramado. A cidade que tem a Vila da Mônica Gramado, dedicada a turma mais icônica dos quadrinhos brasileiros, está em festa.

A festa de aniversário da Vila da Mônica Gramado vai acontecer no dia 13 de outubro, um dia após o dia das crianças

No dia 13 de outubro o parque vai comemorar o seu primeiro aniversário em um evento especial com direito a bolo e velinha.

Além de bolo e parabéns a você, o parque receberá uma placa de sustentabilidade no dia do evento

Desde que foi inaugurado, em 12 de outubro de 2022, já foram mais de 130 mil visitantes vindos de todos os cantos do país e, inclusive, de fora dele. Dentre eles, destacam-se, é claro, as crianças, que foram 35% do público nos últimos 12 meses. Mas, como o parque é para toda a família, os adultos de todas as idades não ficaram para trás.

Durante o primeiro ano da Vila da Mônica, o parque recebeu mais de 130 mil visitantes

Maior parte do público (65%), eles acompanharam a criançada nas visitas ao longo deste ano e, é claro, também se divertiram nas mais de 20 atrações que recriam o bairro do Limoeiro. “Estes indicadores mostram que atingimos o nosso objetivo quando trouxemos a Vila da Mônica para Gramado: construir um parque que proporcionasse às famílias tempo de qualidade e no qual os pais e filhos pudessem brincar juntos, criando memórias afetivas significativas”, diz a CEO da Vila, Manoela Moschem.

Durante o evento de aniversário, além do bolo, da festa e do tradicional “Parabéns a Você”, haverá um momento muito esperado: o descerramento da placa alusiva à certificação LEED Platinum, concedida pela organização não governamental United States Green Building Council (USGBC), que foi conquistada, recentemente, pelo parque.

“Esta certificação é concedida a edificações que alcançaram os mais altos níveis de sustentabilidade. A Vila da Mônica Gramado é o primeiro parque da América Latina a obter esta certificação e, com ela, passa a estar entre os 500 edifícios mais sustentáveis do mundo”, comemora Manoela.

A expectativa é de que a placa seja inaugurada pelo criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, que estará em Gramado com a família. Estarão com ele o diretor de espetáculos, parques e eventos da Mauricio de Sousa Produções (MSP), Mauro Sousa, inspiração para o Nimbus dos quadrinhos, e seu marido e gerente da MSP, Rafael Piccin.

“Estou muito feliz em participar deste momento tão especial na companhia da minha família. A Vila da Mônica Gramado tem essa essência de ser um parque em que adultos e crianças brincam e se divertem juntos, e esse é o legado que pretendemos perpetuar com todos os projetos que envolvem a Turma da Mônica”, destaca Mauro.

Monica Sousa, filha que inspirou a personagem de mesmo nome nos gibis, também estará em Gramado com o filho, Martin, e o marido, Rafael Cameron.