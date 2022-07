Vidente dos famosos lança curso para ajudar pessoas a se tornarem prósperas

Chaline Grazik acumula diversas previsões comprovadas sobre celebridades, já escreveu três livros e é considerada a médium mais famosa do país

No momento de dúvidas, muitas pessoas recorrem a um vidente para encontrar respostas para seus questionamentos, seja no amor ou no trabalho, o que acaba tornando esse profissional muito requisitado. Com a médium, sensitiva e empreendedora Chaline Grazik não foi diferente; após tornar público seu dom e seu trabalho, sua vida ganhou repercussão nacional e internacional.

Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, e famosa por ter feito a previsão do trágico acidente que levou à morte a cantora Marília Mendonça, em 2021, e tantos outros, Grazik tem sido considerada a melhor sensitiva e taróloga no Brasil, em decorrência da grande assertividade de suas previsões e da veracidade de seu trabalho. Médium desde os 15 anos e empreendedora nata, ela vem conquistando seu espaço, por meio de suas previsões muitas vezes chocantes e assertivas, designadas a celebridades.

No entanto, suas clarividências não ganham destaque apenas quando são relacionadas a pessoas conhecidas pelo público. Após tornar mais acessível o seu contato através de lives em seu perfil no Instagram, ela agora se prepara para mais uma grande jornada: passar adiante todas as técnicas que se aprofundou nos últimos anos através de cursos.

“Dentro de todos nós existe uma ligação muito forte com a Consciência Criativa do Universo (Deus) e, se soubermos silenciar a mente alinhada com o coração, as informações chegam, mas é preciso aprender, é preciso estar alinhado com propósito, não é brincadeira, é ter responsabilidade; não podemos brincar com situações ou vidas das pessoas, é um assunto muito sério”, declara a sensitiva.

Por inúmeras vezes, Chaline quis desistir, mas a voz que ela ouve de seu coração é muito maior. Sua sensibilidade está cada vez mais forte. Hoje, ela consegue alinhar seu lado empresária com o dom de prever acontecimentos futuros e com a leitura de cartas de tarot cigano, algo tão milenar quanto a nossa própria história.

Atualmente, Grazik é considerada a melhor e mais nova médium brasileira, e trabalha em prol de ajudar pessoas através do espiritual. Além disso, Chaline também é taróloga, sensitiva, clarividente, reikiana, digital influencer e autora dos livros “Amores não são para a vida”, “Deixe despertar Deus em você” e “Trilha das emoções”. Recentemente, a médium lançou também o curso “Atração Milionária”, e tem recebido de seus alunos feedbacks positivos.

Chaline Grazik tem mostrado o quanto são reais suas previsões, e a própria assertividade que ela vem acumulando não a deixa mentir. A mais nova clarividente dos famosos é um sucesso e não falha, e seus seguidores aguardam ansiosos pelas próximas visões da “Vidente Oficial das Estrelas”.