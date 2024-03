Vidas Renascidas: A jornada emocionante da nova série ‘Central de Transplantes’

Acompanhe a coragem e a complexidade das equipes médicas e a esperança dos pacientes na série que promete mudar percepções sobre a doação de órgãos

A Warner Bros. Discovery, em parceria com a Mixer Films, anuncia o início da pré-produção de uma série documental que promete aquecer corações e abrir mentes: ‘Central de Transplantes’. Com estreia aguardada no Discovery Home & Health e na plataforma Max, a série de oito episódios pretende levar o espectador a uma jornada como nunca antes vista pelos bastidores da doação e transplante de órgãos no Brasil.

“O nosso objetivo com ‘Central de Transplantes’ é ir além do entretenimento, desejamos desmistificar o processo de doação de órgãos, mostrando a complexidade, a organização e, principalmente, o impacto positivo na vida dos transplantados”, afirma Rodrigo Astiz, diretor geral da série. Esta iniciativa se alinha perfeitamente com a missão da série: incentivar a reflexão e, quem sabe, estimular a doação de órgãos no país.

Adriana Cechetti, diretora de produção e desenvolvimento de não-ficção da Warner Bros. Discovery, complementa: “Queremos contar histórias reais, profundas, que conectem a audiência a cada luta e vitória dentro desse universo dos transplantes. É uma forma de mostrar a realidade dessas jornadas emocionantes e, ao mesmo tempo, educar e sensibilizar o público sobre um tema de tamanha importância”.

Com apoio da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, de hospitais públicos e privados, além de renomados médicos e suas equipes, ‘Central de Transplantes’ promete não apenas mostrar a luta contra o tempo das equipes médicas e a rotina dos pacientes, mas também humanizar cada história, cada procedimento, transformando números e processos em faces, nomes e vidas salvas.

A série documental, que ainda não tem data de estreia definida, está atualmente em fase de pesquisa de imagens, com previsão de início das gravações nos próximos meses. Com duração prevista de quatro meses, a produção se prepara para oferecer ao público uma visão única e profundamente humana sobre a doação e transplante de órgãos, um tema de relevância universal que merece ser discutido, entendido e valorizado.