Vicka comemora indicação ao Prêmio Multishow após lançamento de “Entrega”

A cantora paranaense concorre na categoria “Brasil” na 30ª edição da renomada premiação

Vicka, com todo seu romantismo, está determinada sea provar que o amor puro e verdadeiro ainda existe. Após o lançamento de seu novo EP, “Entrega”, já disponível nas plataformas de áudio, a cantora comemora sua primeira indicação ao Prêmio Multishow.

Indicada a Prêmio Multishow, Vicka comemora sucesso de “Entrega” seu novo EP

Concorrendo na categoria “Brasil”, Vicka representa a Região Sul do país com sua canção “Romântica Demais”, lead single do EP. Natural de Cascavel, no Paraná, a cantora vem se destacando no cenário musical atual.

“Receber essa indicação ao Prêmio Multishow é mais que um presente, é a certeza de que ainda há amor e paixão no mundo. ‘Romântica Demais’ é uma faixa que fala muito sobre mim”, explica a cantora.

Composta pela própria Vicka em parceria com Léo Grazz, “Romântica Demais” é para todos aqueles que amam à moda antiga. “A letra remete a um tempo menos digital, onde o amor ganhava forma nos pequenos gestos. Um sentimento de nostalgia e um exagero lírico sobre viver intensamente uma paixão e se deixar levar pela emoção”, explica a artista.

Produzida por Renato Patriarca, que já levou um Grammy Latino, a melodia traz uma estética diferente do POP tradicional.

“Tentamos criar algo sem nos prender muito em estéticas já conhecidas. Mas a ideia principal foi explorar a sonoridade orgânica, dando bastante liberdade para os instrumentos ganharem destaque com seus arranjos. Como nos discos de Cássia Éller”, revela.