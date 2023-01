Vick destina 100% das vendas de ativação para ONG que colabora com pessoas em vulnerabilidade social

Ação ocorre diretamente para pessoas que vivem em situação de rua; em 2022 a população de rua aumentou em 16% no Brasil

Diante do seu histórico de mais de 90 anos colaborando para a proteção das famílias brasileiras e sendo a número um na escolha par alívio de gripes e resfriados, a Vick inovou ao promover uma ação social, no inverno de 2022, na loja conceito, no Parque do Capivari, em Campos do Jordão, São Paulo. A iniciativa ocorreu em colaboração com a agência Mandarin.

Ação destinou 100% das vendas de ativação para ONG que atende pessoas em situação de rua (Foto: Reprodução)



Simulando um pequeno iglu — para remeter à ideia de frio -, a loja contou com ativações como espaço de malharia, em parceria com a Hortelã Tricô, corner de chocolate quente da Cacau de Campos e um jogo interativo que oferecia descontos na compra do item destaque da ativação: o Vick Primeira Proteção. Essa ação reverteu 100% das vendas da malharia para a ONG Anjos da Cidade que auxilia pessoas em situação de rua. Com a doação, a ONG realizou a décima edição da ação de Natal dia 24/12 em São Paulo na Praça Olavo Blac, Barra Funda, das 12 horas às 18 horas.

População de rua aumentou em 16% em todo o Brasil, somente em 2022 (Foto: Banco de Imagens)



Com o valor arrecadado, na madrugada de 24 para 25 de dezembro, grupos de voluntários realizaram diversas ações junto a pessoas em situação de rua na capital paulista, além da doação de mais de 600 kg de alimentos, que foram distribuídos por 50 carros.

Pessoas em situação de rua recebem kits presentes (Foto: Divulgação)



“Em uma data tão especial e conhecida por trazer esperanças, enxergamos a necessidade de reforçar ainda mais os cuidados com a saúde. O intuito dessa ação é ajudar as pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade para possibilitar que elas possam viver momentos como esse, além de enfatizar a importância da empatia”, comenta Sérgio Guerra, porta-voz da marca Vick no Brasil

As pessoas em situação de rua, também, puderam ser atendidas por clínicas de recuperação de dependentes químicos e reestabelecer contato com a família. No dia, houve um ônibus que tornou possível a realização de 100 banhos e entregas de kits de higiene, presente, lanches e ceias de Natal.