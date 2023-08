Vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas , revela segredos de empresa familiar

Saiba como a Cimed se tornou uma potência do mercado farmacêutico sob a liderança de Karla Felmanas

A trajetória da Cimed, uma das principais fabricantes de medicamentos do país, é um exemplo notável de crescimento exponencial dentro do cenário empresarial brasileiro. Fundada há décadas por um visionário, a empresa cresceu de forma impressionante, transformando-se em um gigante com 5 mil colaboradores e um portfólio de 600 produtos. E essa incrível jornada é contada pela própria vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas, em um recente episódio do podcast Futurum Talks.

Karla, que começou a trabalhar na Cimed com apenas 17 anos, relembra o início modesto da empresa, quando ela contava com somente 20 funcionários e uma seleção limitada de 20 produtos. Hoje, a realidade é outra: a Cimed ocupa uma posição de destaque no mercado farmacêutico, sendo uma das três maiores fabricantes em número de caixas vendidas.

O podcast ofereceu uma visão única dos bastidores de uma empresa familiar que conseguiu superar os desafios naturais desse modelo de negócios. Karla compartilhou como a família Felmanas, encabeçada por seu pai e também liderada por seu irmão, João Adibe, CEO da empresa, soube direcionar suas habilidades complementares para impulsionar o crescimento da Cimed.

Karla equilibra relacionamentos familiares com liderança empresarial

“Meu pai era meu chefe; sou sócia do meu irmão e lidero meus filhos e sobrinhos. São papéis próximos, mas dentro da empresa é fundamental separá-los”, enfatiza Karla. Embora muitas empresas familiares lutem para equilibrar tradição e inovação, essa não foi uma barreira para a Cimed.

Segundo Karla, o sucesso da Cimed se deve à compreensão da família sobre suas competências individuais. Ela ficou encarregada da produção, enquanto seu irmão liderou a área de vendas. Essa divisão estratégica permitiu que a empresa expandisse seu portfólio ao longo dos anos, adaptando-se às demandas do mercado.

Um dos momentos decisivos na trajetória da Cimed foi a implementação da lei dos medicamentos genéricos. A empresa abraçou essa oportunidade e investiu em pesquisas para desenvolver produtos desse tipo. Hoje, a Cimed é conhecida por ser uma marca acessível, focada em atender às necessidades de milhões de brasileiros.

Por trás desse sucesso, Karla revela a complexa rede de operações da empresa. Uma cadeia de verticalização composta por 1200 colaboradores atende a 80 mil pontos de vendas todos os meses. “Nossa operação é varejo puro”, esclarece Karla. Além dos genéricos, a Cimed oferece produtos de consumo, como vitaminas, e mantém um foco implacável nas vendas.

Com metas ambiciosas, a Cimed pretende alcançar um faturamento de R$ 3 bilhões este ano. “O trabalho é árduo. Buscamos disseminar a cultura de vestir a camisa e ser vendedor, afinal, esse é nosso DNA. Nossa empresa inteira é orientada para vendas”, conclui Karla Felmanas.

A história de sucesso da Cimed é inspiradora e oferece lições valiosas sobre a gestão de uma empresa familiar em um mercado dinâmico e competitivo. O legado de crescimento da Cimed é um testemunho do poder da visão de negócios aliada à dedicação incansável de uma família comprometida com a excelência.