Viagem a Chicago pode proporcionar à turistas felicidade e diminuição do risco de depressão

Cidade estadunidense possui roteiros de passeios para todos os tipos de turistas

Com uma população de mais de 2,6 milhões de pessoas, Chicago é uma cidade estadunidense, pertencente ao estado de Illinois, reconhecida por estar às margens do notável lago Michigan e por sua bela arquitetura e pontos turísticos. Mesmo não sendo um dos mais famosos destinos de viagem dos Estados Unidos, como Nova York, Orlando, Miami, Los Angeles e Las Vegas, Chicago possui muitas opções de lazer e cultura para os turistas, como visitas a aquário, teatro, museus (contendo até mina de carvão subterrânea), parques, praias e shoppings, navegação pelo lago, observação da cidade por cima por meio dos arranha-céus, assistir jogos esportivos de times de sucesso, além de idas a restaurantes e casas de shows de blues e jazz. Portanto, para curtir Chicago, o viajante deve realizar um bom planejamento.

É recomendado que se observe e marque no calendário períodos de feriados nacionais, férias escolares ou celebrações pessoas e profissionais para que você possa determinar o momento da sua viagem. Segundo psicólogos, o ato de planejar as férias promove uma felicidade igual a sair de férias, já que ele é gratuito e te deixa mais perto de realizar o seu objetivo. A sensação de conhecer um lugar pela primeira vez e poder experienciar tudo o que ele proporciona, como novas imagens, sons, sabores, cheiros, culturas, conhecimento e visões de mundo, é maravilhosa, sobretudo se for em um local como Chicago, que foi eleita pelos leitores da revista Condé Nast Traveler pelo sétimo ano consecutivo como a melhor cidade grande do dos Estados Unidos da América.

A ida a museus, espetáculos de teatro ou concertos musicais em viagens fazem com que as pessoas tenham menor risco de desenvolver depressão, segundo pesquisa. Os museus de Chicago possuem fama global devido às diferentes experiências proporcionadas aos seus visitantes, como viagem pelo espaço sideral no Adler Planetarium, descobrimento antigos mistérios egípcios no Field Museum, observação cara a cara com uma baleia beluga no Shedd Aquarium, contemplação de obras-primas impressionistas no Art Institute of Chicago, ou entrar em um tornado giratório no Museu de Ciência e Indústria. A cena teatral da cidade também é muito reconhecida, já que a cidade é possui icônicos clubes de improvisação e teatros de última geração, além dos últimos sucessos da Broadway, óperas dramáticas, emocionantes estreias internacionais e outras atrações. A música em Chicago é muito importante, devido a força que o Jazz e o Blues possuem na cidade, contendo artistas famosos e casas de shows destinadas a esses estilos (como Green Mill e Buddy Guy’s Legends), além da realização de grandes festivais de música, como Chicago Blues Festival e Lollapalooza.

A State Street e Magnificent Mile são dois famosos centros comerciais de Chicago, que também possui boutiques incríveis. Os bairros da cidade possuem personalidade única, que refletem isso nos estilos dos bens comercializados, como itens artesanais, achados vintage, presentes exclusivos, produtos artesanais e marcas pouco conhecidas. A premiada culinária presente em Chicago possui uma diversidade muito grande, assim como a própria cidade, que já recebeu imigração de diferentes povos. A cidade possui opção de alimentação das mais sofisticadas com renome internacional, como algum dos 71 restaurantes premiados pela Michelin, até as mais baratas e simples, como um cachorro-quente estilo Chicago (sete coberturas, sem ketchup), e das mais antigas e tradicionais como o dim sum servido em Chinatown, até as mais recentes e inovadoras como a degustação de um menu vanguardista. A diversidade em Chicago também está presente no modo de vida, já que embora seja uma cidade com viés industrial, não abandou a responsabilidade ambiental, realizando a manutenção dos belos parques, praias e espaços verdes e realizando construções sustentáveis.

De acordo com estudos, viagens de férias em família trazem mais resultados positivos aos filhos do que se eles ganhassem presentes e brinquedos. A explicação para isso é o desenvolvimento do cérebro, a comunicação e a felicidade obtida pela criança ao passar tempo junto com pessoas que ama e ao realizar descobertas de novos lugares. Sabendo disso, Chicago é uma cidade que comporta atrações turísticas de vários estilos e para várias idades, como escalar uma parede rochosa ao ar livre, navegar ao longo do lago ou visitar uma mina de carvão subterrânea. Embora seja mais complicada, a viagem de férias com o seu pet também pode ser muito divertida, como em Chicago que contém hotéis que aceitam receber animais junto com seus hóspedes, e passeios que também aceitam recebê-los.

Diante de todas as atrações e benefícios apresentados, é recomendada a inscrição em um plano de fidelidade presente em companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos para que se possa utilizar as suas milhas e conseguir descontos importantes para a realização de sua viagem tão desejada.