Vestida de verde e amarelo, Pabllo Vittar arrasta multidão na Parada LGBTQIA+ de SP

Vestida de verde e amarelo, Pabllo Vittar arrastou uma multidão na Parada LGBTQIA+ de São Paulo neste domingo (02). Assim como a cantora, o público criou um mar de verde e amarelo na Avenida Paulista.

“Esse é um movimento forte de retomada da nossa bandeira”, afirmou Vittar



Pabllo Vittar junto com toda a sua equipe e ballet aderiram ao movimento de retomada da bandeira brasileira em uma das maiores paradas LGBTQIA + do mundo com um look especial do Batidão Tropical Vol. 2. Com um repertório recheado de sucessos do novo projeto, como “São Amores”, “Idiota” e Aiaiai Mega Princípe, a drag queen realizou uma apresentação eletrizante no trio elétrico.

“Trazendo meu show para a Parada, fico feliz de poder contribuir de alguma forma para que tantas pessoas possam continuar sendo quem são e sonhando com dias melhores. E hoje com esse movimento forte de retomada da nossa bandeira”, comemora Pabllo.



Mais de 3 milhões de pessoas passaram pela 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, segundo balanço divulgado pela assessoria de imprensa da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), organizadora do evento.