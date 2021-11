Veriska Donato diz que TV está dando espaço apenas para os mais jovens

A jornalista está atualmente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Após deixar a Rede Globo com mais de 21 anos de casa, Veriska Donato cedeu uma entrevista a Luciana Liviero. Ela contou sobre a carreira, a demissão, conversou sobre redes sociais e até reclamou sobre o mercado de jornalismo atual.

Sem mencionar nenhuma emissora, Veriska e Luciana comentaram sobre o ritmo pesado de uma redação de jornalismo. A jornalista, que tem 49 anos, disse que chega uma idade em que você para de ser desafiada.

A jornalista afirmou que a televisão e as empresas estão sendo cruéis e estão apostando em algo errado

“Você faz proposta e oferece novas ideias, mas ninguém quer investir em você. Eu acho que tem muito da cultura do machismo, mas acho também que tem muito a ver com pessoas bonitas no vídeo. Para o brasileiro, o velho não é bonito e uma mulher de 50 anos na TV é considerada velha”, disse.

A jornalista afirmou que a televisão e as empresas estão sendo cruéis e estão apostando em algo errado. “Eles querem 0trazer o público jovem para TV aberta e acham que vão conseguir isso rejuvenescendo quem está no vídeo. Eu acho que essa conta não fecha, isso não é garantido e não vai acontecer. O fato de você encher o vídeo de pessoas mais jovens e achar que as pessoas vão se sentir representadas, isso não acontece”.

Veruska foi a apresentadora do quadro Sala de Emprego do Jornal Hoje

Apesar de Veriska ter sido incisivo sobre a opinião de pessoas mais velhas no vídeo, não é isso que o público vê ao ligar a televisão. A TV aberta ganhou recentemente alguns jornalistas mais jovens de peso, como Mari Palma, que começou na Rede Globo e está na CNN Brasil, mas grande parte dos jornalistas ainda são pessoas com uma vasta experiência. Paulo Renato Soares, de 51 anos, por exemplo, integra o rodízio do Jornal Nacional e é muito valorizado na casa.