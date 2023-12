Vereador Mário Sérgio Verri se destaca com mais de 30 anos na política local de Maringá

O político conta sua trajetória relembrando que sua base foi construída nos movimentos sociais e menciona a educação e o lazer como áreas prioritárias de atuação

Maringá, uma cidade que se destaca no cenário brasileiro por sua organização e grandes oportunidades, tem como um de seus representantes o vereador Mário Sérgio Verri, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) há 38 anos. Com cinco mandatos na Câmara Municipal de Maringá (CMM), Verri acumula mais de 30 anos de vida pública e se tornou uma figura notável na política local.

O vereador que acumula cinco mandatos na Câmara Municipal de Maringá (CMM), destaca a importância de bons mandatos para construir campanhas significativas. Em suas palavras, “os bons mandatos fazem boas campanhas”, e conforme o parlamentar, isso só pode ser alcançado através da apresentação e discussão de projetos, bem como da avaliação criteriosa da administração municipal, sempre visando o desenvolvimento da cidade.

Durante uma entrevista exclusiva, Mário Sérgio Verri menciona sua longa filiação ao PT e destaca a renovação constante do partido. Ele ressalta que sua base foi construída nos movimentos sociais e, principalmente, dentro da igreja católica. “Não conheço outros vereadores com tanto tempo na no mesmo partido. Essa base sólida dentro dos movimentos sociais é essencial para ouvir a comunidade e discutir as necessidades da população para que assim, a gente possa agir da melhor maneira possível”, afirma.

Ao abordar os desafios e oportunidades que Maringá enfrenta, o vereador destaca a importância do planejamento e do envolvimento de grandes empreendedores. Ele salienta a necessidade de fazer escolhas estratégicas, como investir em indústrias locais e valorizar empreendedores da região e ressalta que a sociedade civil organizada desempenha um papel crucial nessas discussões, independentemente de quem esteja no poder.

Verri aponta a inclusão social, a educação e o lazer como áreas prioritárias de atuação. “Trabalhamos muito pela inclusão social e pela educação de qualidade para todos. Defendo que toda a população tenha acesso a oportunidades. Por exemplo, conseguimos mudar a realidade do esporte de alto rendimento em Maringá através de incentivos como a Lei Bolsa Atleta, que impactou positivamente não apenas atletas, mas suas famílias”, destaca.

O político acredita que investir em ações como essa são meios de prevenção e não apenas melhora a qualidade de vida da população, mas também contribui para economizar recursos em saúde e segurança. Além disso, ele expressa a importância da transparência: “Uma das muitas conquistas que tivemos foram as transmissões ao vivo das sessões da Câmara Municipal, o portal de transparência e a fiscalização constante têm sido pilares em um cenário permeado por fake news e informações duvidosas.”

Quanto ao futuro, Mário Sérgio Verri expressa seu desejo de continuar na política, seja como prefeito, vereador ou, eventualmente, candidato a deputado estadual ou federal. Além de sua atuação política, Mário dedica esforços a entidades como o Espaço Nelson Verri, que leva o nome de seu pai. Com mais de 18 anos de existência, a instituição promove a dança e a atividade física, que até então mostrou impactos significativos na comunidade local.