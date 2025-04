Vereador André Santos apresenta 14 projetos de lei nos primeiros 100 dias de mandato em SP

Ao completar 100 dias de atuação na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador André Santos protocolou 14 projetos de lei com foco em diferentes áreas de interesse público. As propostas tratam de temas ligados à proteção social, saúde, inclusão de grupos vulneráveis e incentivo à cultura, refletindo demandas trazidas por comunidades e lideranças locais.

A saúde e a inclusão também estão no centro de diversas propostas do vereador. Entre elas, estão a criação da Semana da Saúde para Mães Atípicas, com ações voltadas à saúde física e mental

“Para nós, a política é feita com presença e ação. Por isso, nesses 100 dias de trabalho no terceiro mandato, já atendemos mais de 2 mil pessoas. Cuidamos dela e tiramos suas dúvidas, porque é isso que falta: o cidadão receber a devida atenção”, o vereador afirmou.

Na área da proteção social, duas propostas se destacam: uma delas trata da suspensão de reintegrações de posse em períodos de calamidade pública, como forma de evitar que famílias em situação de vulnerabilidade fiquem desabrigadas; outra estabelece a obrigatoriedade de seguro para mototaxistas que atuam por meio de aplicativos, buscando oferecer maior segurança à categoria.

A saúde e a inclusão também estão no centro de diversas propostas. Entre elas, estão a criação da Semana da Saúde para Mães Atípicas, com ações voltadas à saúde física e mental; campanhas de prevenção à depressão entre crianças e adolescentes; diretrizes para garantir alimentação adequada a crianças atípicas na rede pública de ensino; além da promoção de eventos com foco em pessoas com autismo, TDAH, síndrome de Down e mães neurodivergentes.

Projetos abrangem diversas áreas. (Foto: Freepik)

Também foram apresentados projetos que incentivam a contratação de pacientes renais por empresas e a instalação de cadeiras de rodas em terminais rodoviários para ampliar a acessibilidade.

No campo da valorização de grupos vulneráveis, foram propostas ações para ampliar a autonomia financeira de mulheres vítimas de violência, instituir a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio, oferecer apoio a jovens com câncer em situação de vulnerabilidade e criar um prêmio para incentivar o esporte entre estudantes da rede pública.

A pauta da cultura inclui a proposta de criação do Retiro dos Artistas de São Paulo, um espaço voltado ao acolhimento de profissionais da área artística em fase de envelhecimento ou em situação de fragilidade social.

As propostas seguem em tramitação nas comissões da Câmara Municipal e devem ser analisadas ao longo dos próximos meses.