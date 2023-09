Vendedora de poesias na praia vence reality show de Ana Hickmann e ganha 100 mil em contratos

Gabrielle Matildes é trancista e viveu cinco meses como andarilha em praias paulistas e cariocas. Ela conquistou o primeiro lugar na seletiva Beleza Com Diversidade

O reality show Beleza Com Diversidade da apresentadora Ana Hickmann, chegou ao fim nessa quinta-feira (21). A vencedora, Gabrielle Matildes de 22 anos, que trabalhava como trancista no litoral paulista e carioca em 2021, conquistou R$100 mil em contratos de trabalho, vai participar de uma campanha com a apresentadora e ainda ganhou uma equipe para gerenciar sua nova carreira.

Gabrielle Matildes



Com a total quebra de padrões, o retorno das top models e a inclusão na moda nacional e internacional, a seletiva Beleza Com Diversidade surge como uma oportunidade para mulheres comuns se profissionalizarem na carreira de modelo. Gabrielle conta que sempre sonhou com a profissão, apesar de ter feito apenas trabalhos amadores.



“A primeira vez que tirei fotos em um estúdio profissional, eu mandei um áudio para minha mãe dizendo: ‘Eu nasci para isso, agora eu tenho certeza. Vai dar certo’”, contou, confiante. A jovem relembra o período em que viveu em cidades como Paraty, Trindade e Ubatuba: “Sempre tive um coração andarilho e decidi viajar só com a arte e a coragem, sozinha. Fiquei cinco meses assim, até voltar para casa”, disse anova modelo.

As finalistas com o cabelereiro Celso Kamura

Crédito: Thom Foxx



A jovem ficou desempregada por nove meses, e enxergou no reality show Beleza com Diversidade uma nova oportunidade. Ao todo, 19 participantes passaram por testes de desenvoltura e foram avaliadas por grandes profissionais da moda e beleza, entre eles, Celso Kamura e Vivi Orth. “Eu lutei todo dia para ter uma visibilidade e ser descoberta, até surgir uma oportunidade. E agora esse momento chegou”, disse, emocionada.

Gabriele e o time de participantes



Gabrielle conquistou R$100 mil em contratos de trabalho garantidos pelo período de dois anos com a Plataforma Oceano, além de participar de uma campanha publicitária da marca Ana Hickmann Eyewear, ao lado da apresentadora, e ter uma equipe de mentores para ajudá-la a se desenvolver, por meio da carreira compartilhada – outro marco inédito na vida de uma modelo, pois seus mentores farão parte da sua trajetória ativamente.



Para Ana Hickmann, o reality show é a construção de um novo jeito de ver e trabalhar com moda. “Eu me emocionei com cada história que conheci e me identifiquei com todas as meninas. São muitos ‘nãos’ até ouvir um ‘sim’, e poder abrir essa primeira porta para a Gabrielle é uma grande realização para mim”, finalizou a apresentadora. Os episódios do Beleza com Diversidade estão disponíveis no canal do Youtube Ana Hickmann.