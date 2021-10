Exclusivo: Patricia Abravanel entrevista o presidente do Banco Central

Entrevista será exibida no programa Vem Pra Cá para falar sobre a segurança do PIX nesta quinta (14)

No Vem Pra Cá desta quinta-feira, 14 de outubro, a apresentadora Patricia Abravanel entrevista o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto para tirar as dúvidas de grande parte dos brasileiros sobre o PIX. Criado pelo Banco Central, o PIX “era uma ideia que já existia em ter um sistema de pagamento instantâneo; a gente moldou o PIX para o que achávamos que deveria ser. Era um projeto de longo prazo, que trouxermos para fazer o mais rápido possível”, afirma Campos Neto.

A ideia “nasceu analisando como o jovens estavam se comportando em relação ao meio de pagamento. O jovens queriam um meio de pagamento que fosse barato, rápido, seguro, que fosse transparente e aberto”, diz.

A apresentadora questiona sobre a questão de segurança da ferramenta relacionada à criminalidade e Campos Neto garante que o PIX é seguro: “o aumento da incidência da criminalidade ligado ao PIX está muito mais ligado à abertura da economia (pós-pandemia) do que o instrumento em si. O PIX é muito seguro. Ele é uma forma de pagamento que substitui outras formas de pagamento. Ele é mais ágil, mais eficiente, transparente e tem criado grandes facilidades para o povo em geral”.

Roberto de Oliveira Campos Neto é um economista brasileiro. É o atual presidente do Banco Central do Brasil.

O neto do fundador do BNDS, ainda fala das ações que estão sendo tomadas para que o PIX seja cada dia mais seguro, entre elas o limite de valor para transferência e o pré-cadastro de pessoas.