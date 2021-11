Velório de Marília Mendonça começa às 9h e deve receber 100 mil pessoas em Goiânia

Rainha do sertanejo vai ser velada neste sábado (6) a partir das 9h; enterro será reservado à família

A cantora Marília Mendonça será velada neste sábado (6), às 9h da manhã, na Arena Goiânia, na capital do Goiás. Na noite de sexta-feira (5) o corpo da cantora foi liberado do Instituto Médico-Legal (IML) de Caratinga por volta de 0h30 e encaminhado à Funerária Assistencial UNIePAZ, também na cidade. Também foram liberados os corpos do tio da cantora, Abiceli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Bonfim Ribeiro.

Cantora morreu vítima de um acidente de avião nesta sexta-feira (5)

O adeus da cantora para a família está previsto para ter início às 9h. Já para os fãs, a previsão é de que o velório seja aberto a partir de 13h. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aproximadamente 100 mil pessoas são esperadas.

Já os corpos do piloto e co-piloto da aeronave Geraldo Martins de Medeiros e Tarcísio Pessoa Viana ainda seguem no IML da cidade, sem previsão de liberação.