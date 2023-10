Veja como está Eduardo Bolsonaro 10 dias após cirurgia de blefaroplastia

A cirurgia foi feito pela cirurgiã Dra. Patrícia Rocha, em Brasília. Eduardo Bolsonaro já apresenta resultados impressionantes após intervenção para corrigir as pálpebras caídas

O Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PL), já apresenta resultados impressionantes após intervenção cirúrgica para corrigir as pálpebras caídas do parlamentar, que estavam prejudicando seu campo de visão superior e afetando sua visão. O procedimento foi feito pela cirurgiã, Dra. Patrícia Rocha, em Brasília.

Dra. Patrícia Moura avalia Eduardo Bolsonaro após cirurgia



A médica explicou que, “Eduardo Bolsonaro estava sofrendo de uma sensação de peso nas pálpebras, comprometendo seu campo de visão superior. Essa condição estava diretamente relacionada a um excesso significativo de pele nas pálpebras superiores, associado à ptose dos supercílios.

Eduardo Bolsonaro depois da cirurgia

queda das sobrancelhas”. De acordo com a cirurgiã, “mesmo aos seus 39 anos, Eduardo já sofria com um comprometimento visual considerável, pelo excesso de pele em pálpebras superiores atribuído em grande parte à sua herança genética”, afirmou.

Dra. Patrícia Rocha ressaltou que a blefaroplastia não deve ser limitada pela idade, pois, como observado no caso de Eduardo Bolsonaro, a genética desempenha um papel determinante na indicação dessa cirurgia. A cirurgia foi realizada no dia 2 de outubro, e a foto mais recente, tirada nesta quinta-feira (12), evidencia uma recuperação surpreendente após apenas 10 dias.

Eduardo Bolsonaro antes da cirurgia

O Deputado já desfruta de uma notável abertura nos olhos, melhorias significativas na visão e uma recuperação excepcional. Esses resultados se devem, em parte, à técnica cirúrgica personalizada de dra. Patrícia Rocha, juntamente com o uso do laser de CO2. A tecnologia do laser de CO2 desempenhou um papel muito importante na minimização do sangramento durante a cirurgia e na aceleração do processo de recuperação pós-operatória.

É importante notar que o resultado final da cirurgia será mais evidente após aproximadamente seis meses. No entanto, a melhora notável no olhar de Eduardo Bolsonaro é uma demonstração do sucesso da cirurgia e da habilidade da dra. Patrícia Rocha. Ela encerrou enfatizando que, “apesar de terem passados apenas dez dias desde a cirurgia, a abertura dos olhos já é expressiva, trazendo benefícios funcionais e estéticos notáveis para o paciente”.