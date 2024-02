Veganismo cresce no Brasil e chega ao maior encontro mutiesportivo do Brasil, o Arnold Sports Festival South America

Evento acontecerá no início de abril em São Paulo

Na edição de 2024 do Arnold Sports Festival South America, maior encontro esportivo com foco em bem-estar do Brasil, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme), em São Paulo (SP), haverá um local próprio, chamado Vila Vegana, para a exposição de produtos veganos. A presença desse setor abrangerá consumidores que defendem a sustentabilidade do planeta, sendo contrários à criação de gado de corte.

Nos últimos anos, uma tendência que vem ganhando força no mundo e recentemente teve seu crescimento constatado após a observação de vários números e pesquisas, é a do aumento da indústria destinada a pessoas veganas, que prezam pelo estilo de vida voltado para o respeito e bem-estar dos animais. O veganismo é uma prática que determina que seu adepto não consuma carne ou nenhum outro tipo de produto (alimentício, cosméticos, roupas, entre outros) que tenha origem animal. Outra pauta defendida é a da não utilização dos animais como entretenimento (como rodeio e circo com animais).

“A ideia é que esse espaço seja visitado não só pelo consumidor final, mas também por nutricionistas, médicos, lojistas de suplementos e profissionais da indústria farmacêutica, além de professores e estudantes de nutrição e de medicina”, afirma Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group, empresa organizadora do Arnold Sports Festival, que destinará um espaço para empresas que atuam nesse segmento e a pequenos produtores interessados em expor diferentes itens simpáticos aos animais, como os alimentícios, cosméticos, de higiene ou relacionados à moda e decoração.

Segundo dados da Euromonitor Internacional, provedora global de informações sobre comércio, consumo e análise de mercado, a indústria de produtos veganos e vegetarianos (sem carne) arrecada anualmente 51 milhões de dólares em todo o planeta. No Brasil, esse número chega a 15 milhões de reais, embora seja levado em consideração que o consumo de proteína animal no país esteja acima da média mundial. Mesmo com todo o consumo de produtos de origem animal, de acordo com o Ministério da Fazenda, na última década no Brasil, aumentou em 500% a abertura de empresas com o adjetivo “vegano”.

Conforme uma pesquisa recente, realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), aproximadamente 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos, o que corresponde a um aumento de 75% nos últimos dez anos. Com isso, é plausível pensar que o número de veganos no país também cresceu. A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) estima que essa população no Brasil pode estar próxima 7 milhões de pessoas, o que classificaria o Brasil como o país mais vegano da América Latina.