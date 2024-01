Vaquinha virtual é criada para combate de câncer agressivo em Pedro, filho de indigenista brasileiro assassinado no Amazonas

Doações para Pedro podem ser feitas via vaquinha virtual ou via pix

Pedro, filho de Bruno Pereira (famoso indigenista brasileiro que foi assassinado a tiros, esquartejado e queimado no Amazonas em junho de 2022), que luta contra um câncer agressivo, o neuroblastoma estágio 4, e precisa comprar um medicamento caríssimo importantíssimo para a sua vida, teve uma vaquinha online de arrecadação aberta por sua mãe, a antropóloga Beatriz de Almeida Matos. Para a compra do medicamento (betadinutuximabe) que não é oferecido pelo SUS e que deve ser importado, espera-se um valor de R$ 2 milhões. O garoto de 5 anos, que foi diagnosticado com a doença ano passado, ficou 5 meses realizando quimioterapia em um hospital público, com a sua luta atual sendo para que o câncer não se espalhe.

“Bruno dedicou a vida à Amazônia. Denunciou o garimpo ilegal e a pesca predatória. Combateu o desmatamento e a grilagem de terras. Enfrentou os invasores das áreas protegidas. Lutou pelos povos indígenas. Defendeu a floresta, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Agora, a batalha do Pedro, o filho do Bruno e da antropóloga Beatriz de Almeida Matos, é pela vida. E o Brasil pode salvar o Pedro. Vamos salvar o Pedro. Entra nessa vaquinha. Colabore como puder. Pedro é filho do Bruno. Pedro é filho da Beatriz. Pedro é nosso filho. É filho do Brasil. Salve Pedro”, escreveu a mãe do menino em publicação no Instagram.

Até o momento (às 15h10 do dia 05/01) na vaquinha virtual, 10943 pessoas contribuíram e conseguiram somar mais de R$943 mil em doações, que devem ser realizadas através do site www.salvepedro.com . Outra opção de contribuição de dinheiro disponibilizada pela família de Pedro é a doação via pix, pela chave [email protected]

O neuroblastoma, câncer que acomete Pedro, é um câncer infantil de ocorrência rara (menos de 15 mil por ano no Brasil), que não se sabe a causa, mas que se desenvolve em diferentes regiões do corpo, com predomínio nas glândulas adrenais, podendo ter casos de baixo à alto risco. Os principais sintomas da doença são febre, emagrecimento, dor e irritabilidade, além de palidez.