Vanessa Moreno mostra versatilidade para os negócios e lidera a AKIWELL, empresa de suplementos alimentares

Empresária aposta em mais um mercado promissor, ao lado da sócia Rafaella Santos, e já prevê novidades para 2023

Vanessa Moreno é símbolo de empreendedorismo e dedicação. Dona de uma personalidade solucionadora, a empresária lidera diversos negócios, dentre eles a AKIWELL, empresa de suplementos alimentares, ao lado da sua sócia Rafaella Santos, que aplica tecnologia e pesquisa nos produtos, com o propósito de inspirar os consumidores a prestarem atenção à saúde.

Segundo Vanessa, a ideia de criar a empresa surgiu em 2019, quando percebeu que havia um mercado promissor a ser explorado. “Meu esposo, Marcão do Povo, sempre fez muitas divulgações de produtos ‘similares’ e achamos que deveríamos entrar nesse mercado, mas trazendo algo inovador. A AKIWELL não é só uma empresa que vende suplemento/vitaminas, a AKIWELLl veio como uma empresa que desafia as pessoas a mudarem sua rotina e ter uma vida mais saudável e com qualidade”.

E complementa: “Lançamos nossos primeiros produtos em dezembro de 2019. De cara, iniciamos com três produtos (tratamentos) e hoje a AKIWELL já conta com 13 produtos. Estamos presentes no mercado digital e físico – em mais de 150 drogarias/farmácias espalhadas por todo Brasil”.

Um das vencedoras do prêmio Gênios da Atualidade 2022, Moreno também está à frente da Aki Pode Consultoria e Intermediação de Negócios, responsável por intermediar negociações e abrir oportunidades de empreendimentos, é sócia da Viva Mais Plan e também cuida dos negócios do marido, que atualmente apresenta o programa jornalístico “Primeiro Impacto”, no SBT, além de ser embaixador da AKIWELL.

Sobre os produtos mais vendidos da marca, Moreno conta que o AKIBEAUTY lidera o ranking. “Ele atende homens e mulheres que sofrem com queda de cabelos e unhas fracas. Em seguida, é o AKISLIM, um suplemento que traz uma tecnologia importada e inovadora, ele trabalha em duas fases no organismo deixando o corpo com mais energia, disposição e foco por até 12h”.

Junto à Vanessa, está Rafaella Santos, influenciadora digital que só no Instagram acumula mais de cinco milhões de seguidores. “A Rafa é sempre muito presente, mesmo de longe (com sua agenda acarretada de viagens e compromissos) ela sempre está presente nas decisões da empresa, escolha de produtos e lançamentos. Tem voz presente atuante dentro da empresa”, revela Moreno.

A empresária finaliza dividindo seus planos e expectativas para o próximo ano. “Estamos cheios de novidades para 2023, com lançamentos de novos produtos e novas parcerias com influenciadores (no ano de 2022 lançamos nossa primeira linha assinada em collab com o Influenciador e maquiador Agustin Fernandes) e, no ano de 2023, já temos mais três collabs em andamento para serem lançadas com influenciadores super conhecidos. Estaremos também mais atuantes no mercado de cosméticos, com lançamentos previstos para o primeiro trimestre de 2023. E a super novidade é que lançaremos no início de janeiro a linha AK PHARMA, que vem para revolucionar o mercado de cosméticos e encapsulados, com uma linha totalmente inovadora, trazendo tecnologia de mais alta qualidade”.