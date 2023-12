Vanessa Moreno, esposa de Marcão do Povo, inaugura o luxuoso salão Tryo em Alphaville, São Paulo

A empresária e as sócias Tânia Sena e Maria Pires comemoram o sucesso do salão que já recebeu Juju Salimeni para tratamento das madeixas

No dia 9 de novembro, a badalada região de Alphaville, em São Paulo, recebeu um novo empreendimento de beleza que promete revolucionar o setor da beleza na região. Trata-se do Tryo Salon, idealizado pela empresária Vanessa Moreno, esposa do apresentador Marcão do Povo, e suas sócias Tania Sena e Maria Pires, profissionais conceituadas na região de Alphaville, em São Paulo.

Recém-inaugurado, o salão já recebeu a presença ilustre da famosa Juju Salimeni, que fez o tratamento capilar de Ozonioterapia com a linha exclusiva de cosméticos da Akiwell, e finalizou com escova nos cabelos. Vanessa Moreno, conta que o salão é “um espaço para oferecer experiências únicas no universo da beleza e bem-estar. O salão, localizado estrategicamente em Alphaville, promete se tornar um ponto de referência para mulheres que buscam experiências únicas e serviços de alta qualidade em um ambiente luxuoso e acolhedor”.

A inauguração contou com a presença de personalidades como o maquiador Augustin Fernandes, a atriz Lidi Lisboa, Poliana Helena e o esposo, o cabelereiro Robson Jassa, Marcão do Povo, as comediantes da Praça é Nossa, Priscila Menucci e Xanda Dias, entre outros, que puderam desfrutar de um coquetel sofisticado enquanto conheciam as instalações impecáveis do Tryo Salon. Vanessa Moreno expressou sua empolgação com o novo empreendimento e ressaltou a importância de oferecer serviços de excelência em um ambiente que proporciona conforto e exclusividade aos clientes.

O Tryo oferece uma gama completa com 20 serviços diferentes para os cabelos, estética facial e corporal, manicure, pedicure, tratamentos exclusivos, cafeteria, cílios e sobrancelhas, estética facial, roupas, semi-jóias e muito mais. A equipe altamente qualificada e treinada está preparada para atender as demandas mais exigentes, proporcionando um atendimento personalizado e resultados excepcionais.

“Com a inauguração do Tryo Salon, Alphaville ganha um espaço que une elegância, modernidade e expertise em beleza. Nosso espaço é o lugar ideal para quem busca cuidados especiais para cabelos e corpo. Vamos conquistar a clientela com a qualidade dos nossos serviços e com a experiência única que oferecemos a cada visita”, finaliza a empresária.

Serviço:

Tryo Salon

Atendimento com hora marcada

Contato: (11) 97887-4195

Horário de funcionamento: terça a sábado das 9h às 21h

Avenida Vênus, 62, Centro de Apoio II, Aphaville – Santana de Parnaíba-SP