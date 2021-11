Vanessa Freitas, musa do OnlyFans revela que na vida real não tem tanto sexo: ‘’Temos muitas outras coisas para fazer’’

Vanessa fez uma reviravolta na sua vida quando abandonou a carreira de executiva corporativa para vender conteúdo adulto

Dona de uma história totalmente incomum no mundo das modelos que vendem conteúdo adulto, Vanessa Freitas veio de uma vida pacata e familiar e empresarial para o segmento de entretenimento adulto. Vanessa fez uma reviravolta na sua vida quando abandonou a carreira de executiva corporativa para vender conteúdo adulto e teve que aprender a lidar com uma das crenças mais equivocadas que existe:

Vanessa Freitas veio de uma vida pacata e familiar e empresarial para o segmento de entretenimento adulto

‘’Na cabeça das pessoas, uma pessoa que vende foto nua faz sexo o dia inteiro ou pensa em sexo 24 horas por dia!’’. Dona de um corpo escultural com 114 cm de bumbum, Vanessa faz sucesso nas redes sociais com a sua imagem sensual e divertida.

A musa cinquentona mais querida do Brasil, como é conhecida no Instagram acredita que na vida real não existe tanto sexo!

A musa cinquentona mais querida do Brasil, como é conhecida no Instagram acredita que na vida real não existe tanto sexo

‘’Temos muitas outras coisas para fazer sabe! Dispara no auge da sua maturidade. Trabalhar com conteúdo adulto no onlyfans, não quer dizer que eu passe o dia inteiro nua fazendo sexo! Na verdade, a sociedade não aceita a nudez como uma forma de trabalho e acha que estamos nos “divertindo” enquanto fazemos fotos e vídeos’’, declara Vanessa