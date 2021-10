Vanessa Freitas, musa cinquentona fez sucesso no podcast do ”Pagode da Ofensa”

Vanessa abalou geral no podcast pagode da ofensa essa semana, contando quais os principais fetiches dos assinantes e os pedidos mais inusitados

Considerada a musa 50tona mais querida do Brasil, Vanessa freitas abalou geral no podcast pagode da ofensa essa semana, contando quais os principais fetiches dos assinantes e os pedidos mais inusitados.

Dona de uma história totalmente incomum no mundo das modelos que vendem conteúdo adulto, ela veio de uma vida pacata e familiar e empresarial para o segmento de entretenimento adulto.



Vanessa ainda contou que foi ex obesa e que jamais imaginou trabalhar com a imagem, muito menos se tornar uma das líderes de vendas de conteúdo adulto no Brasil e no mundo.

Ela mostrou no podcast por quê possui um perfil diferenciado dando um show de carisma e espontaneidade. Além da cultura de quem foi executiva por 20 anos!

Pois é, a dona do bumbum de 114 cm/s que faz sucesso no onlyfans é também uma mulher de negócios!