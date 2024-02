Vanessa Bellini, da Fashion TV, apresentará transmissão do carnaval de Salvador no Portal POPline

Durando mais de 25 horas ao vivo, transmissão acontecerá pelas redes sociais do Porta

Com Vanessa Bellini na direção e apresentação, neste ano, durante os cinco dias de festa, Portal POPline transmitirá mais de 25 horas ao vivo do Carnaval de Salvador em suas redes sociais. Na transmissão que acontecerá no Camarote Pride, que está fazendo a sua estreia na capital baiana, também estarão presentes na apresentação Guto Melo, criador do Camarote, Karina Karão e Ismael Silva.

“Estou muito ansiosa em fazer parte do primeiro camarote focado em diversidade da história do carnaval de Salvador. Eu sou a alma do carnaval. Minha mãe foi a primeira rainha de bateria do carnaval de São Paulo, então eu cresci acompanhando a festa e me apaixonei ainda mais quando conheci a folia de Salvador. Posso dizer que já viajei muito a trabalho, mas Salvador é uma cidade que chama a atenção todas as vezes que eu vou, então a ansiedade está a mil. Vou unir meus grandes amores nesta transmissão com o POPline, que são comunicação e o carnaval”, afirma Vanessa.

Graduada em Rádio e TV, cinema e produção executiva, com Pós em Gestão de Pessoas e MBA em Liderança feminina nos negócios, pela StartSe e NOVA University, a apresentadora de 41 anos também já foi marinheira, profissão que a possibilitou viajar pelo mundo e visitar mais de 50 países. Outra ocupação de Vanessa Bellini é a de empresária, quando em 2015, criou a Bee Ateliê, devido a sua paixão por moda. O empreendimento realiza a criação de peças icônicas e a estimulação de mulheres a serem livres, donas de suas histórias, escolhas e caminhos, além de fornecer dicas e direcionamentos sobre como empreender. Com o sucesso da empresa, Vanessa venceu a categoria “Destaque da Moda Brasileira”, do Prêmio Jovem Brasileiro, nos anos de 2015 e 2016.

No ano de 2023, a apresentadora assumiu a direção geral do prêmio, que é transmitido com exclusividade pelo Bandplay, em uma parceria inédita com a Rede Bandeirantes. Vanessa também é responsável pelo prêmio Digital Awards, tanto na apresentação quanto na direção geral, assumida por ela também em 2023. Em relação a esse trabalho feito por trás das câmeras, ela também é a encarregada de assinar a direção de diversos comerciais para TV e internet. Além disso, Vanessa apresenta na emissora Fashion TV, o programa Dona, que consta na programação das principais empresas de TV à cabo, em plataformas de streaming como Box TV Brazil, e no canal do programa no YouTube.