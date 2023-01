Valorizando a ancestralidade, Marcelo D2 inicia 2023 com nova música e show no Rio de Janeiro

“Povo de Fé” chega às plataformas digitais na próxima semana; canção aborda ancestralidade e contemporaneidade

É preciso olhar para o passado para que se possa compreender o futuro. O ato de contar histórias mantém lugares, tradições e lugares vivos, manifestando no presente contrapondo a vicissitude do tempo àquilo que permanece na memória. Dentro desta perspectiva, o cantor, Marcelo D2 lança, na próxima semana o seu novo trabalho: P O V O . D E . F É.

Mais uma vez o samba e o rap se encontram na música de Marcelo D2 (Foto: produção Pupila Dilatada)



A música está prevista para chegar às principais plataformas digitais no dia 20 de janeiro. O lançamento também marca a estreia do projeto Marcelo D2 e um Punhado de Bamba”, também em 20 de janeiro, no histórico palco do Circo Voador, Rio de Janeiro.

Com um paredão de som e uma roda de samba, o artista apresenta sua nova sonoridade: um afro samba digital que versa sobre as raízes dos que vieram antes dele, que canta sua história e que dá vida e sentido aos caminhos dos que perpetuam seu legado. Uma canção de afeto e de acolhimento escrita em parceria com o historiador Luiz Antonio Simas, que condensa o respeito aos mais velhos e resgata o verdadeiro significado de família, seja ela consanguínea ou não.

Novo trabalho valoriza a ancestralidade (Foto: Yasmin Nascimento)



Primeiro single de IBORU, próximo álbum de D2, P O V O . D E . F É já conta com um desdobramento audiovisual idealizado e dirigido pela PUPILA DILATADA, produtora de Marcelo D2 e Luiza Machado. Lançado com exclusividade no META, o videoclipe de P O V O . D E . F É percorre as ruas dos subúrbios do Rio em uma ode às raízes e tradições da família Peixoto e de tantas outras famílias.



Mais uma vez o samba e o rap se encontram na música de Marcelo D2, desta vez em um terreiro do samba. E para que todos possam cantar, gritar e firmar na palma da mão, o artista convida para uma grande celebração à nossa ancestralidade de futuro com um show inédito no Circo Voador.

Artista contará ainda com um show no Rio de Janeiro (Foto: produção Pupila Dilatada)



Em suas andanças pelas rodas do Rio, D2 pinçou seus bambas e traz uma nova formação para o palco. Com onze músicos – entre coro, percussão, violão de sete cordas, cavaquinho e metais – o artista apresenta ao público o projeto “Marcelo D2 e um Punhado de Bamba”. No repertório, além de P O V O . D E . F É, seis músicas ainda não lançadas de seu próximo álbum, versões dos clássicos do samba e de sucessos recentes que ecoam nas rodas do país.



Para a abertura da noite no Circo, Sain, primogênito de D2, em uma apresentação que traz os sucessos de sua carreira e algumas músicas inéditas de seu próximo álbum, que chega às plataformas musicais ainda neste primeiro semestre. “A nossa família tem um encontro marcado com a sua no dia 20 de janeiro no Circo Voador!”, finalizou o artista.