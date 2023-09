Valores Sociais em destaque na 2ª Semana Nacional da Educação

Semana promove princípios colaborativos em escolas, empresas e comunidades.

A segunda edição da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade (2ª SNEGG) está prestes a começar, e promete inspirar e engajar a população brasileira em valores fundamentais para um mundo mais inclusivo e empático. Marcada para acontecer de 1º a 7 de outubro, a 2ª SNEGG é uma iniciativa da primeira plataforma brasileira de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), fundada em 2019, e tem como objetivo contribuir com exemplos concretos de inspiração para enfrentar os desafios sociais em um mundo cada vez mais complexo e polarizado.

A Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade destaca os Sete Princípios da Educação para Gentileza, Generosidade, Solidariedade, Sustentabilidade, Diversidade, Respeito e Cidadania (7PEGG). Além de promover a conscientização, a 2ª SNEGG enfatiza a ação sociotransformacional e convida todos os segmentos da sociedade a se envolverem.

A mobilização da 2ª SNEGG será conduzida pelos “Embaixadores EGG”, que convidarão o público a acessar o site da plataforma Educação para Gentileza e Generosidade (https://www.gentilezagenerosidade.org.br/). O site oferece metodologias e conteúdos exclusivos, gratuitos e de fácil acesso para escolas, famílias, jovens, profissionais de mercado e formadores de opinião.

No site específico da 2ª SNEGG (https://www.gentilezagenerosidade.org.br/semananacional2023), os participantes poderão conferir a programação completa do evento, que inclui apresentações musicais, painéis de debates e lançamentos exclusivos. Além disso, estarão disponíveis kits virtuais de comunicação, incluindo artes para cartazes, camisetas, bottons e posts para redes sociais. Uma canção divertida e educativa também estará disponível para ajudar a memorizar os 7PEGG.

Outras oportunidades oferecidas no site incluem o acesso ao Manual Prático de Conhecimento e Autoconhecimento, a realização gratuita do Teste dos Princípios 7PEGG e a inscrição para a 4ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas, entre outros lançamentos.

Marina Pechlivanis, idealizadora da EGG, destaca a importância das transformações sociais sistêmicas: “As mudanças só acontecem, de fato, se forem estruturadas, multidimensionais e interpúblicas. É gratificante ver esses princípios colaborativos cada vez mais presentes na rotina das escolas, famílias e empresas, e nas agendas do governo. Por isso, esta semana não é apenas de conscientização e mobilização, mas também de celebração.”

A 2ª SNEGG conta com o apoio do Movimento Bem Maior e da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, organizações que compartilham valores de transformação social e acreditam na educação como ferramenta fundamental para construir um Brasil mais justo e igualitário.

“Trabalhar valores como gentileza e generosidade na infância é fundamental para formar cidadãos conscientes e empáticos. Como uma fundação que pratica a filantropia e busca uma ‘infância saudável para uma sociedade melhor’, temos muito orgulho de apoiar a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade”, afirma Marcia Woods, assessora da Fundação Jose Luiz Egydio Setúbal.

Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior, ressalta a importância da Educação como solução para uma sociedade mais compassiva e solidária: “O tema da Educação é um dos nossos principais eixos de investimento social privado. A realização da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade aponta para caminhos concretos em direção a esse objetivo. Com colaboração e intencionalidade, podemos construir um Brasil onde a gentileza e a generosidade sejam a norma, e a Educação é a chave para alcançar esse ideal.”

As parcerias estratégicas desempenham um papel fundamental na 2ª SNEGG, fortalecendo a mobilização da população brasileira em diferentes setores de atuação. Nesta segunda edição, a SNEGG conta com parcerias de renome, incluindo o Insper, Escoteiros do Brasil, Instituto Capitalismo Consciente Brasil, AMPRO, Instituto Phi, Instituto ACP, Leo Fraiman, Grupo Morena, IA para o Bem, Escola Aberta do Terceiro Setor, Movimento Por Uma Cultura de Doação, Dia de Doar, Argila, Observatório do Terceiro Setor e Mais News Agência de Rádio.

A programação da 2ª SNEGG será diversificada, com eventos musicais, apresentações de projetos sociais e atividades em parceria com os Escoteiros do Brasil, escolas, empresas e organizações sociais. Além disso, haverá a divulgação do Curso Jovem 7PEGG, realizado em parceria com a Escola Aberta do Terceiro Setor e a Make-a-Wish Brasil, bem como novos planos de aula no módulo Cidadania, desenvolvidos para o Instituto Capitalismo Consciente Brasil.

A Educação para Gentileza e Generosidade, através da plataforma EGG, oferece soluções sistêmicas para diversos públicos. Para escolas, há uma metodologia com 26 planos de aula adaptados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cursos e prêmios. Para famílias, são oferecidas aulas práticas com vídeos, leituras e atividades. Jovens líderes sociais têm à disposição programas na mídia, eventos e oportunidades de conexão e visibilidade. A sociedade como um todo se beneficia com estudos e pesquisas inéditos com crianças e jovens, enquanto empresas e organizações contam com dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamento, além de materiais de comunicação e sinalização.

A 2ª SNEGG, pautada nos Sete Princípios da Educação para Gentileza, Generosidade, Solidariedade, Sustentabilidade, Diversidade, Respeito e Cidadania, está pronta para inspirar, mobilizar e celebrar a busca por um Brasil mais gentil e generoso. Todos os interessados estão convidados a conferir a programação completa no site oficial do evento (aqui) e a participar ativamente desse movimento de transformação social.