Valdemiro Kreusch: Gestor jurídico ajuda advogados a rentabilizar os seus negócios através da gestão

Com uma carreira marcada por transformações significativas nos paradigmas da gestão jurídica, Kreusch registra sua marca no cenário brasileiro promovendo inovação e potencializando profissionais e negócios jurídicos.

Nos últimos anos, o mercado jurídico passou por significativas transformações, especialmente no que diz respeito à gestão e marketing de escritórios de advocacia. Em uma recente entrevista exclusiva, o gestor jurídico Valdemiro Kreusch, formado em direito, publicidade e MBA em Marketing, destacou o seu trabalho de apoio e orientação a advogados para tornar seus negócios mais lucrativos e bem-sucedidos.

Com início na área de publicidade, Kreusch deu seus primeiros passos no universo jurídico de maneira acidental, enquanto ainda cursava publicidade. Nos anos 90, uma época em que o marketing jurídico ainda não era amplamente discutido, Valdemiro já trabalhava em escritórios de advocacia enquanto cursava publicidade e rapidamente teve a percepção que poderia unir seus conhecimentos de marketing à gestão jurídica.

“O mercado jurídico acordou para a gestão muito tarde. Eu diria que a partir dos anos 2010, que realmente os escritórios de advocacia passaram a olhar de uma maneira mais responsável e profissionalizada. Até então, eram administrados por seus sócios, advogados, que não tinham muito conhecimento sobre gestão de pessoas, por exemplo, ou sobre gestão financeira”, destaca Valdemiro.

O gestor que atua há 27 anos no setor destaca que identificou essa lacuna, em uma área considerada altamente lucrativa. Sua missão desde então, tornou-se implementar boas práticas de gestão para elevar ainda mais o desempenho dos negócios jurídicos. Tendo como desafio inicial conscientizar os escritórios sobre a importância de uma gestão eficiente.

Para Kreusch, o cerne da gestão jurídica reside na habilidade de gerenciar pessoas e compreender os processos operacionais. “Um escritório de advocacia é um negócio de pessoas”, destaca, afirmando a importância de padronizar processos, criar fluxos operacionais eficientes e investir em treinamentos para a equipe, além da formação acadêmica complementar, já que a formação tradicional em direito muitas vezes não abrange a gestão de negócios.

Um dos grandes resultados do trabalho do gestor foi atender um escritório localizado em Montes Claros, uma cidade pequena de Minas Gerais. A banca tinha por volta de 30 colaboradores e um faturamento próximo de 150 mil por mês em meados de 2018. Após a consultoria, que foi responsável por instalar uma controladoria jurídica e implantar um planejamento estratégico, financeiro e de gestão de pessoas, o escritório alcançou em 2023 um faturamento aproximado de 15 milhões de reais, e hoje possui cerca de 120 colaboradores. Além disso, o especialista relata que trabalhou ao longo da sua carreira com mais de 10 mil advogados e atendeu cerca de 500 escritório de advocacia.

Segundo Valdemiro, em meio à pandemia, o marketing jurídico ganhou mais destaque. Embora o gestor considere que o contato físico ainda seja valorizado, ele explica que a busca online por serviços jurídicos se popularizou, especialmente para casos de direito do trabalho, previdenciário e do consumidor, “O advogado ou o escritório que não estiver bem posicionado não será encontrado, não terá negócios e grande chance de não prosperar. É necessário que os sócios se afastem do operacional e se dediquem a construir uma estratégia de longo prazo para o negócio,” alerta o profissional.

Enfatizando a importância dos advogados saírem de suas zonas de conforto, Kreusch sugere que os profissionais da área considerem os aspectos mais mercadológicos de um negócio jurídico, especialmente a gestão de pessoas, processos, finanças e marketing, “Os relacionamentos são muito importantes, o network é muito importante para você se posicionar e aparecer nos lugares certos, para que empresários, por exemplo, possam te enxergar, possam te conhecer e acabar te contratando,” finaliza, revelando que mesmo com a ascensão do marketing digital, o networking ainda é crucial, principalmente para os escritórios de direito empresarial.