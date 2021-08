Trans é confundida com Val Marchiori e dispara: “Minha Inspiração, só falta ser mais humilde”

Val Marchiori, inspiração e referência para Marcela Porto, se tornou assunto na roda de famosos

A empresária e socialite Val Marchiori é bastante conhecida entre os famosos e endinheirados do Brasil e consequentemente dispensa comentários. Coleciona polêmicas ao longo de suas aparições pela tv e mídia. Frequentemente é vista em programas de fofoca e leva em seu currículo duas temporadas do reality “Mulheres Ricas”, exibido na Band. E também em participações em programas da Rede TV, um deles, o famoso e pitoresco carnaval exibido pela emissora todos os anos.



O que ninguém sabe é que tem uma sósia de Val passeando por aí. Mais conhecida por Mulher Abacaxi, Marcela Porto, contou que já foi confundida com a socialite: “Já me abordaram em festas pensando que era a Val. Eu disse quem me dera ser tão rica como ela, mas eu chego lá. Além disso ela é linda”. Marcela, que também já é conhecida da mídia por estampar capas de várias publicações impressas, também já foi musa do Carnaval pela Unidos de Belford Roxo. Assim como Val, ela que dirige sua empresa e o trabalho se tornou uma característica de ambas.

Mais conhecida por Mulher Abacaxi, Marcela Porto, contou que já foi confundida com a socialite



Marcela ainda disse se inspirar em Val, pois também é empresária e atua no campo de transporte de minérios. Com 8 caminhões e uma retroescavadeira. Já Marchiori é dona de uma transportadora multinacional.



Porto se sente lisonjeada por encontrarem semelhanças entre as loiras, mas é categórica ao declarar: “Assim como ela, quero ficar rica com caminhões. A Val é minha inspiração, só falta ela ser mais humilde. Acho totalmente desnecessário algumas coisas que ela fala”.