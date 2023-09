Vágner Belizáro comemora boa fase de Estiva como “Capital do Morango” no Sul de Minas

Cidade de apenas 11 mil habitantes conta com alta tecnologia na produção, que tem volume expressivo

A Capital do Morango! Assim é conhecida a pequena Estiva, cidade do Sul de Minas Gerais, que é uma das maiores produtoras da fruta no país. O prefeito, Vágner Belizáro, celebra a boa fase da produção, que coloca o município como destaque nacional.

Estiva teve abolição quase completa do uso de defensivos agrícolas, tornando os frutos mais saborosos e saudáveis



A cidade de apenas 11 mil habitantes conta com alta tecnologia na produção, que tem volume expressivo. “Os morangos produzidos em Estiva se destacam pelo emprego de alta tecnologia de produção, além de contar com o constante aperfeiçoamento dos produtores rurais. Não se trata somente em produzir, mas produzir com zelo e qualidade, assegurando inclusive condições de rastreabilidade dos nossos produtos”, diz Vágner.

Atualmente, mais de 80% da economia do município gira em torno do morango



O prefeito acrescenta ainda que a tecnologia empregada é direcionada ao sistema de cultivo, mas que o trabalho de colheita e outras etapas são feitos pelas mãos dos produtores. “. O trabalho nas lavouras é predominantemente manual, o que imprime um caráter quase que artesanal na produção, assegurando maior manutenção da qualidade e segurança alimentar. Outro ponto que chama bastante atenção é a abolição quase que por completa do uso de defensivos agrícolas, tornando os frutos mais saborosos e saudáveis”, afirma.

Festa do Morango é uma expressão cultural baseada na importância da fruta para a cidade



Atualmente, mais de 80% da economia do município gira em torno do morango. Na sua grande maioria são produtores rurais que laboram com suas famílias na produção. A representatividade da fruta em Estiva, pode ser percebida até mesmo nas expressões culturais, já que a cidade conta anualmente com a tradicional “Festa do Morango”.

“Por ser um município relativamente jovem, Estiva ainda tem muito para oferecer”, diz Vágner

Créditos: Prefeitura de Estiva



“Foi uma maneira encontrada de homenagear os produtores rurais do município e ao mesmo tempo difundir o nome de Estiva como sendo um dos mais importantes centros produtores de morangos do Brasil. Ademais, há de se destacar que Estiva é o município pioneiro na produção de morangos no Estado de Minas, tendo sua produção iniciada a partir de 1958. A festa além de explicitar a importância do morango para o nosso município, se traduz em um ponto alto do entretenimento e da recreação de nossa comunidade como um todo”, detalha o prefeito.



Aos 37 anos, Vágner hoje está à frente do governo de sua cidade natal, após iniciar a carreira política aos 18 anos, quando foi eleito vereador. Ainda jovem, o prefeito destaca que a cidade tem crescido de olho na diversificação da economia, o que, segundo ele, pode levar a pequena cidade, em breve, a ter um destaque ainda maior no cenário nacional.



“Por ser um município relativamente jovem, Estiva ainda tem muito para oferecer. Estamos iniciando um gradativo processo de industrialização, onde a perspectiva maior seja de favorecer as indústrias que tenham como matéria prima o morango, principal produto da terra. No mesmo sentido temos buscado favorecer outros segmentos, de modo que não fiquemos atrelados somente à monocultura. Acreditamos que em um futuro próximo, nosso município possa se transformar de tal forma a auferirmos uma autonomia de destaque no cenário regional e até mesmo estadual. Trabalhamos incansavelmente para que isto aconteça”, prevê Vágner Belizáro.