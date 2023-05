V3A realiza evento de gala para Ralph Lauren no Copacabana Palace

A agência V3A foi responsável pela criação e produção de um evento de gala inédito para a Ralph Lauren no Brasil. O palco foi o icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A festa, celebrou o lançamento do perfume Ralph’s Club no país

A V3A e Ralph Lauren Fragrances, marca licenciada pela divisão de luxo do grupo L’Oréal no Brasil, conceberam um evento exclusivo, restrito para convidados no dia 16 de maio no icônico Copacabana Palace. Entre os presentes estavam personalidades, influenciadores digitais e executivos da marca, todos unidos para celebrar o marco na história da empresa. O projeto teve o objetivo de gerar awareness e buzz para a marca e para o produto por meio de uma experiência imersiva no universo do clube seleto Ralph’s Club.

Os atores Rafael Zulu e Rodrigo Simas, no red carpet do Copacabana Palace para o evento Ralph’s Club



Desde sua fundação em 1967, a Ralph Lauren tem sido sinônimo de um estilo de vida de luxo atemporal. Fiel ao espírito de sucesso, estilo e senso de união, a empresa expandiu seu portfólio para a categoria de fragrâncias em 1978. Hoje, as fragrâncias Ralph Lauren são uma parte integral do portfólio da divisão de luxo da L’Óreal no Brasil.

Evento de lançamento de Ralph’s Club no Copacabana Palace



O Sr. Ralph Lauren sempre defendeu que “o estilo é pessoal”. Seguindo essa filosofia, as fragrâncias Ralph Lauren proporcionam aos usuários mais uma oportunidade de expressão pessoal através do estilo atemporal. Com a apresentação do perfume Ralph Club’s, a marca se compromete a continuar essa tradição de excelência e autenticidade.