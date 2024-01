Urina preta como consequência de desidratação é retratada em filme “A Sociedade da Neve”

Filme da Netflix retratou a desidratação, mas também há outros motivos que podem levar ao escurecimento da urina

O escurecimento da urina pode ocorrer por vários motivos, mas foi a desidratação que foi abordada no filme “A Sociedade da Neve”, lançado em janeiro de 2024, pelo serviço de streaming Netflix. O filme lançado pela plataforma retrata tanto o acidente aéreo sofrido por uma equipe de rúgbi uruguaia em 1972, na Cordilheira dos Andes (no Chile), quanto os 72 dias de luta por suas vidas e as condições humanas que os sobreviventes da queda do avião tiveram que enfrentar, como a desnutrição, a desidratação, às queimaduras devido ao frio, a hipotermia, a fome, entre outras dificuldades. Devido a desidratação, é possível ver no filme o relato dos sobreviventes sobre o escurecimento de suas urinas, que chegaram a possuir uma coloração marrom-escura, quase preta.

“A urina é, basicamente, formada por água, toxinas e elementos que o rim filtrou e desprezou. Quando o organismo apresenta desidratação, o rim é o órgão que vai lutar para preservar a maior quantidade de água possível no corpo, reduzindo ao máximo a porcentagem de água na urina. Isso fará com que a urina fique mais concentrada, ficando mais escura, o que pode variar em tons de amarelo, castanho ou preto, em casos considerados os mais graves”, explica Rodrigo Dias de Meira, nefrologista do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP).

De acordo com o médico, a coloração mais escura e preta da urina pode acontecer devido a outras situações, além da desidratação. “O escurecimento da urina também pode ser causado por situações em que o corpo necessite reter mais líquidos, como, por exemplo, em hemorragias, que levam à perda de sangue e, consequentemente, de líquido; e patologias que podem baixar a pressão arterial, como infecções. Nestas situações, o rim vai ajudar o organismo a reter a maior quantidade de líquido possível e, em alguns casos, a pessoa acometida pode até mesmo deixar de urinar até o quadro ser estabilizado”.

Outros fatores citados pelo especialista que podem levar a mudança na coloração da urina é a utilização de certos medicamentos, além da a presença de sangue e da perda de substâncias. Devido a isso, Rodrigo defende a averiguação dos motivos em qualquer pessoa que estiver adequadamente hidratada e que mesmo sofrer uma modificação na coloração de sua urina.

Sendo assim, a ingestão de água suficiente para o combate da desidratação, sobretudo em dias com altas temperaturas e durante a realização de atividades físicas, e a observação da coloração da urina são práticas muito importantes para sanar qualquer problema, como declarou o nefrologista Rodrigo Dias: “Além da coloração mais escura da urina, é importante estar atento a demais sinais que podem dar indícios do problema – desidratação, como fraqueza, boca seca, sensação de sede, dor de cabeça, sonolência, coma e demais agravamentos, que podem até mesmo levar a morte”.