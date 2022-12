Urgente: período da Copa do Mundo diminui a quantidade de doadores de sangue

GSH Banco de Sangue de Brasília convoca e faz apelo a doadores, saiba como ajudar



O GSH Banco de Sangue de Brasília faz um apelo para que os doadores e a população em geral se lembrem da importância da doação neste mês dezembro, em meio a tantos acontecimentos festivos.

Segundo a instituição, com as festas de final de ano se aproximando, as confraternizações nas empresas e entre amigos e as férias escolares, em que muitas famílias viajam, há uma queda acentuada nos estoques sanguíneos, pois muitas pessoas se esquecem de doar sangue. Especialmente neste ano, essa situação vem se agravando com as comemorações da Copa do Mundo.

Período de fim de ano, que já costuma ser difícil por conta das festividades, está com maior escassez em 2022 devido a Copa do mundo



“É um momento de confraternização e solidariedade e, por isso mesmo, é importante nos lembrarmos também dos pacientes que estão internados e precisam dos hemocomponentes para seus tratamentos. A nossa sugestão é que as pessoas doem sangue antes de viajar, antes dos jogos da seleção e, após isso, comemorem muito”, diz Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do Banco de Sangue de Brasília.

Atualmente, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, porém a necessidade maior são os tipos O e A negativos e positivos. Por isso, o apelo da instituição é para que os doadores compareçam ao Banco de Sangue para praticar esse gesto solidário que pode salvar até 4 vidas.

A doação de sangue proporciona chance de vida e esperança aos pacientes internados que necessitam de transfusões, entre eles, os que têm anemia falciforme, os que estão em tratamentos de câncer, além das vítimas de acidentes de trânsito e queimaduras, pacientes que serão submetidos a cirurgias de médio e grande porte, como cardíacas e transplantes.

Saiba quais requisitos você precisa para ser um doador de sangue



O GSH Banco de Sangue de Brasília atende aos doadores de segunda a sábado, das 7h às 18h, na SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star).

Excepcionalmente, nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, o Banco de Sangue terá uma pausa em seu funcionamento das 11h30 às 15h, em função do jogo do Brasil contra a Croácia.

Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente pelos telefones (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648, observando os requisitos abaixo.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 10 dias;

Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

Não ter diabetes em uso de insulina;

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Banco de Sangue de Brasília faz apelo aos doadores para que compareçam e ajudem a causa



Critérios específicos para o Coronavírus:

Pessoas com diagnostico ou suspeita de Covid, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.

Onde doar:

GSH Banco de Sangue de Brasília

Endereço: SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)

Telefones: (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 18h

Estacionamento gratuito para doadores no local.