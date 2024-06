Urandir Oliveira: saiba quem é um dos maiores pesquisadores brasileiros que está democratizando o acesso ao conhecimento

Urandir Fernandes de Oliveira, não é um nome comum para muitos brasileiros, mas quando o assunto é pesquisa e empreendedorismo, Urandir se torna um sinônimo de sucesso. Nascido em Marabá Paulista, São Paulo, ele construiu sua trajetória na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde fundou a Associação Dakila Pesquisas, um lugar que se tornou referência em conhecimento e transformação de vidas.

Urandir fundou a Associação Dakila Pesquisas, lançou o documentário “A Terra Convexa” e criou o BDM Digital, uma moeda social em forma de bônus

Movidopor uma inquietação e muita curiosidade, Urandir se debruçou em diversas áreas do conhecimento, desde a arqueologia até a neurociência, escrevendo uma jornada de investigação científica jamais vista no país. A Dakila Pesquisas se tornou a base para um ecossistema inovador, onde ele e sua equipe são desafiados a encontrar respostas para os enigmas do universo e buscar soluções para diversos os desafios da humanidade.

A missão, é mais difícil do que se apresenta, porém, a busca por respostas o impulsionou a questionar a visão convencional da forma da Terra. Em 2018, Urandir e sua equipe lançaram o documentário “A Terra Convexa”, que apresenta evidências científicas que desafiam o modelo geocêntrico tradicional, sugerindo uma curvatura suave nos continentes.

Urandir é um dos maiores pesquisadores brasileiros e está democratizando o acesso ao conhecimento

Esta visão arrojada se estende ao mundo dos negócios. Urandir é presidente do grupo empresarial BKC Brazilian Kimberlyte Clay, que engloba empresas nos setores de construção civil, cosméticos e farmacêuticos. A Kion Cosmetics, uma das marcas do grupo, se destaca por utilizar a argila vermelha do Mato Grosso do Sul como principal ativo em seus produtos, reconhecidos mundialmente.

Motivado pelo desejo de democratizar o acesso ao conhecimento, Urandir criou o BDM Digital, um meio de pagamento – um ativo digital social – em forma de bônus que visa aquecer a economia local e promover a prosperidade na comunidade. Essa iniciativa inovadora, baseada na tecnologia blockchain, já conta com milhares de usuários.

Ao longo de sua carreira, Urandir recebeu diversas homenagens e reconhecimentos, incluindo títulos de cidadania e prêmios internacionais. No entanto, seu maior legado reside na inspiração que ele transmite às novas gerações, demonstrando que é possível perseguir sonhos ambiciosos e gerar impacto positivo no mundo.

“Depois de toda curiosidade e todas as coisas que vivi e aprendi, descreveria meu trabalho como um projeto que estou desenvolvendo para tentar fazer a diferença para mim e para os meus amigos, revelar algumas coisas que a população em geral não têm acesso”, afirma Urandir. “Meu objetivo é fazer a diferença para mim mesmo e para meus amigos, revelando conhecimentos que geralmente não estão disponíveis para a população em geral”, finaliza.