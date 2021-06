Camisetas misturam universo geek, referências da capital, bom humor e criatividade

As camisas foram bastante procuradas no aniversário de Brasília e voltam por tempo limitado

Para comemorar o aniversário de 61 anos da capital, o Deu Bom Brasília lançou uma série de camisetas exclusivas, que traziam como estampas a mistura do mundo geek com referências de Brasília.

Quatro grandes nomes da música brasiliense atravessam a faixa de pedestre (um símbolo de respeito na capital), assim como os quatro garotos de Liverpool. O macacão mais famoso do cinema invade Brasília e decide se pendurar na Torre Digital de TV. E para completar a coleção de aniversário de Brasília, Doc Brown e Marty McFly entram na sua máquina do tempo (uma Brasília) em frente a Torre do Relógio de Taguatinga.







As camisas ficaram disponíveis por tempo limitado, mas como houve muitos pedidos, elas voltaram, para alegria de todos. A novidade fica por conta das camisas com frases INÉDITAS E DIVERTIDAS, criadas exclusivamente pela equipe do DEU BOM BRASÍLIA.

Uma boa opção para presentear quem você ama ou quem é apaixonado pela cidade. Mas corra, porque as camisas mais uma vez ficam disponíveis por tempo limitado!

