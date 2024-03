Universal + Chega ao Brasil com Exclusividade no Prime Video: Uma Nova Era do Entretenimento

Explore uma vasta seleção de séries, filmes e produções nacionais exclusivas. Da comédia ao drama, a Universal + promete revolucionar a forma como o Brasil consome entretenimento

Em uma movimentação estratégica que promete agitar o mercado de streaming no Brasil, a NBCUniversal International Networks & Direct-to-Consumer em conjunto com a Amazon Prime Video, anunciam a chegada do UNIVERSAL +. Este serviço premium, agora disponível aos clientes Amazon Prime no Brasil, é uma aposta na diversidade e qualidade do entretenimento para o público brasileiro.

O UNIVERSAL + lança no Brasil com dois canais lineares exclusivos: Universal Premiere e Universal Reality. Essa estrutura oferece aos espectadores uma gama ampla de opções, desde maratonas de séries até a exploração de conteúdo variado em canais específicos. O destaque vai para o acesso inédito a todos os episódios do Saturday Night Live, incluindo apresentações musicais, coincidindo com o 50º aniversário da série, um verdadeiro tesouro para os fãs.

A plataforma se destaca não só por trazer hits internacionais como “The Office” e “Law & Order”, mas também por valorizar a produção nacional com originais como “Barras Invisíveis” de Adriane Galisteu e “Vocalizando” com Jeniffer Nascimento. Essa mistura de conteúdo internacional de alta qualidade com produções que refletem o contexto cultural brasileiro é um dos principais atrativos do UNIVERSAL +.

Marcello Coltro, VP sênior da NBCUniversal International Networks e Direct-to-Consumer para a América Latina, expressou entusiasmo com a parceria. “Após um lançamento bem-sucedido na América Latina, estamos empolgados em expandir o UNIVERSAL + para o mercado brasileiro”, afirmou. Ele destaca o compromisso da plataforma em oferecer conteúdo exclusivo e adaptado às preferências do público brasileiro, incluindo produções originais.

Essa nova parceria entre a NBCUniversal e Amazon promete não apenas diversificar as opções de entretenimento disponíveis no Brasil mas também fortalecer a presença do UNIVERSAL + no mercado latino-americano. Com um catálogo robusto que atende a todos os gostos e preferências, o UNIVERSAL + no Prime Video está posicionado para ser um player de destaque no cenário do streaming no Brasil.