United e Spotify anunciam colaboração exclusiva: música, podcasts e audiolivros agora disponíveis em mais de 130.000 telas de assentos

A United Airlines e o Spotify anunciaram hoje uma colaboração inédita que proporciona uma experiência de viagem ainda mais divertida nos céus, com mais de 450 horas de conteúdo agora disponíveis gratuitamente nas mais de 130.000 telas dos assentos da companhia, muitas das quais oferecem qualidade impressionante 4K e compatibilidade de áudio Bluetooth.

Esta é a primeira vez que o Spotify oferece audiolivros e podcasts de vídeo a bordo de uma companhia aérea, permitindo que os passageiros da United desfrutem de mais de 65 conteúdos, incluindo títulos populares, como Good Hang com Amy Poehler, The Dave Chang Show e The Comment Section com Drew Afualo.

Além disso, no próximo ano, os passageiros da United poderão usar seus dispositivos pessoais para fazer login no aplicativo do Spotify pela tela de entretenimento a bordo. Isso permitirá que os passageiros curtam seu conteúdo personalizado favorito nas telas dos encostos dos assentos, podendo retomar seus podcasts, músicas e audiolivros favoritos exatamente de onde pararam.

“O Spotify tem uma audiência enorme e as pessoas adoram seu conteúdo. E agora nossos clientes podem aproveitar tudo isso de forma simples e fácil, a 35.000 pés de altitude”, disse Richard Nunn, CEO do MileagePlus. “Juntos, estamos oferecendo a milhões de clientes uma maneira totalmente nova de experimentar e explorar conteúdo premium dos artistas, autores e podcasters mais populares do mundo – tudo isso enquanto voam com a mais recente tecnologia a bordo.”

“Como passageiro frequente da United, é incrivelmente emocionante ver o Spotify agora disponível na maior companhia aérea do mundo”, disse Ian Geller, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios do Spotify. “No Spotify, nos dedicamos a estar onde nossos usuários estão, oferecendo aos criadores oportunidades de alcançar novas plataformas e engajar diferentes públicos. Estou especialmente ansioso para trazer uma experiência de streaming de aplicativos ainda mais personalizada para os assentos no próximo ano.”

Clientes da United agora podem desfrutar de uma coleção de podcasts de vídeo e áudio do Spotify.

Experiência a bordo

O conteúdo do Spotify estará disponível em mais de 680 aeronaves da United e aparecerá como uma nova categoria de conteúdo – “Spotify”. Ele substituirá “áudio” no menu inicial e incluirá os canais “Podcast”, “Podcasts em Vídeo”, “Audiolivros” e “Playlists”. Além disso, nos próximos meses, a maioria das aeronaves receberá um canal dedicado “Spotify”, onde todo o conteúdo do Spotify será reunido para uma experiência rápida e fácil de aproveitar.

Em aeronaves equipadas com Starlink, os viajantes podem transmitir conteúdo do Spotify em seus dispositivos pessoais, de portão a portão, sem interrupção. Basta acessar sua conta MileagePlus® e aceitar os termos e condições de uso do Starlink. A partir daí, os viajantes podem abrir o aplicativo Spotify e transmitir conteúdo, como fazem em casa.

Colaboração além dos céus

Para comemorar o lançamento, os membros do MileagePlus que são novos no Premium Individual podem se inscrever para uma assinatura e ganhar até 1.000 milhas de bônus. O Spotify tem parceria com a Kinective MediaSM, da United Airlines – a primeira rede de mídia para viajantes do setor aéreo – para compartilhar a oferta com os clientes da United durante toda a viagem. Os viajantes poderão ver avisos para se inscrever no Spotify Premium e ganhar milhas com base em seu status MileagePlus. Essas mensagens serão veiculadas nos canais de mídia de propriedade e operados pela United, incluindo telas de entretenimento a bordo, o aplicativo United, telas do United Club, e-mail e muito mais.