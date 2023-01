Unidade da Aldeias Infantis SOS em Mata de São João (BA) funciona como medida de proteção para crianças e adolescentes

O Serviço de Família Acolhedora e nova unidade de Casa Lar ampliam a atuação da Organização na Bahia

A Aldeias Infantis SOS expandiu a sua abrangência nacional com a inauguração de uma nova unidade na Bahia, em Mata de São João. O espaço foi instalado no dia 16 de dezembro em parceria com a Prefeitura local. No lugar funciona um escritório que disponibilizará o inédito serviço de Família Acolhedora e uma Casa Lar, para as modalidades de acolhimento já praticadas pela Organização.

O serviço de Família Acolhedora em Mata de São João (BA) será o primeiro a ser executado pelas Aldeias Infantis SOS no Brasil e funciona como uma medida de proteção para crianças e adolescentes que, por algum motivo, precisam ser afastados de suas famílias de origem. A parceria com a Prefeitura local é fruto de um convênio com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e tem apoio do Sistema de Justiça de Mata de São João.

Diferente dos abrigos institucionais ou das Casas Lares, o serviço de Família Acolhedora conta com famílias voluntárias cadastradas, selecionadas e capacitadas pela equipe técnica que, após aprovação e decisão judicial, podem acolher crianças e adolescentes que necessitam de medida de proteção. É importante ressaltar que essas famílias não podem estar cadastradas em processos de adoção junto à Vara de Família.

O processo para seleção das famílias é rigoroso e conta com preparação e acompanhamento feitos por uma equipe de profissionais da Aldeias Infantis SOS. Os interessados devem atender os seguintes critérios: residir no município de Mata de São João, oferecer uma moradia com condições satisfatórias de higiene e acomodação, possuir ao menos 21 anos, ter consentimento da composição familiar, dispor de tempo e afeto, não fazer uso de substâncias psicoativas e apresentar boas condições de saúde física e mental. A Organização seguirá acompanhando os envolvidos, realizando escutas individuais e preparo do desligamento em caso de adoção ou retorno à família de origem.

“O serviço de Família Acolhedora é um marco para nós, pois está sendo implantado pela primeira vez na Organização. Agora nossa expectativa é ser referência para outros programas Brasil afora”, comemora Olívia Valente, gestora territorial da Aldeias Infantis SOS.

A nova unidade de Mata de São João também conta com uma Casa Lar. O novo espaço está equipado e mobiliado para receber até 10 crianças e adolescentes que ficarão sob responsabilidade da Organização e cuidados da mãe social (cuidadora residente).