União Solidária: Festival ‘Salve o Sul’ une artistas em São Paulo para ajudar o RS

No Allianz Parque, em São Paulo, a música e a solidariedade se encontrarão nos dias 7 e 9 de junho em um evento grandioso. O festival ‘Salve o Sul’ foi organizado pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE) em resposta às devastadoras enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no início de maio. O evento não é apenas uma celebração musical, mas uma mobilização para arrecadar fundos destinados à reconstrução e ao auxílio das vítimas da tragédia.

Solidariedade em Acordes: ‘Salve o Sul’, um Festival de Ajuda ao Rio Grande do Sul

Com a participação dos Amigos — Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo — e de outros nomes de peso como Luísa Sonza, Pedro Sampaio, e mais uma variedade de artistas do cenário nacional, o festival promete ser um marco na história de eventos beneficentes no país. O Allianz Parque abriu suas portas sem custos, contribuindo significativamente para o sucesso da iniciativa.

Lulu Santos

A venda de ingressos começou esta terça-feira, com expectativas altas para uma grande adesão do público. O valor integral arrecadado será destinado à plataforma “Pra quem Doar” da Globo, que assegura o repasse para instituições envolvidas diretamente no socorro às vítimas.

Amigos (Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo)

A ABRAPE, em parceria com a Grant Thornton para a auditoria financeira, garante a transparência do processo de arrecadação. Esta é uma medida crucial para manter a confiança do público e assegurar que cada centavo contribua para a causa.

Doreni Caramori Júnior, presidente da ABRAPE, destacou a rapidez e a eficiência com que o evento foi organizado, graças à colaboração entre artistas e empresas. “O momento é de unir forças e ajudar no auxílio e reconstrução do Rio Grande do Sul”, afirmou ele, ressaltando o espírito de união e solidariedade que define o evento.

O ‘Salve o Sul’ não é apenas um festival; é um grito de ajuda, um aceno de solidariedade e um ato de união nacional frente à adversidade. Com a música como veículo, espera-se não apenas levantar fundos significativos, mas também elevar o espírito de todos os envolvidos e afetados pela calamidade no sul do país.

Serviço

7 de junho: AMIGOS

Horário: 20h às 23h

9 de junho: Luísa Sonza, Pedro Sampaio e convidados

Horário: 13 às 22h

Ingressos à venda a partir de terça (14)